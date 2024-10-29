Что за разведсамолеты закупила Армения?

Как известно, в последние годы Индия, фактически, стала основным поставщиком вооружений для Армении. Почти еженедельно индийские источники сообщают о новых планах и переговорах по развитию военно-технического сотрудничества с Ереваном. К примеру, как писал ранее haqqin.az со ссылкой на Indian Defence Research Wing, связанный с Министерством обороны Индии, этот журнал опубликовал информацию о том, что Армения планирует модернизировать свои военно-воздушные силы, закупив производимые в Индии по российской лицензии истребители Су-30МКИ, являющиеся модернизированной версией российских Су-30СМ. Ранее стало известно, что Ереван заказал у Дели реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые гаубицы, противотанковые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружений. Напомним, что поставки индийского оружия в Армению начались еще в прошлом году.

Согласно недавнему отчету Министерства финансов Индии, Армения вошла в тройку крупнейших покупателей индийского вооружения. Только в 2024-2025 финансовом году общая стоимость оружия, закупленного Арменией у Индии, превысила 600 миллионов долларов, а с 2022 года общая сумма заказов составила 2 миллиарда долларов. По мнению индийских экспертов, экспорт оружия в Ереван приносит не только экономическую выгоду, но и является своеобразным символом индийско-армянского стратегического альянса, направленного на укрепление влияния Нью-Дели в регионе Южного Кавказа. Ссылаясь на отчет Минфина, ведущие индийские издания сообщают о видах оружия, проданного Армении. В списке также указано, что Армения приобрела разведывательные самолеты Dornier-228 (хотя подтверждения этой сделки в открытых источниках пока нет — ред.). Отмечается, в частности, что поставка самолетов Dornier-228 расширит возможности Армении в области разведки и наблюдения, что позволит ей более эффективно контролировать свое воздушное пространство.

Примечательно, что на самом деле Dornier-228 — это производимый ранее в Германии двухмоторный турбовинтовой самолет. Впервые он был представлен на авиасалоне в Берлине еще в 1980 году, а первый полет совершил 21 марта 1981 года. В 1983-м немцы заключили контракт с индийской компанией Hindustan Aeronautics, и уже в 1985 году был выпущен первый самолет совместного производства. Таким образом, Dornier Do 228 преимущественно использовался вооруженными силами Индии. А в 1996 году его производство было полностью перенесено в Индию, и с 1998 года деятельность на немецкой производственной линии была прекращена. Во многом из-за того, что немцы решили сосредоточиться на выпуске более крупной модели — Dornier 328. Теперь уже полностью индийский Dornier-228 может подниматься на высоту до 7 тысяч метров, перевозить до 19 пассажиров и до 2 тонн полезного груза. Его максимальная скорость достигает 413 километров в час, а максимальная дальность полета - около 400 километров. Эти самолеты имеют двойное назначение и могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях. Гражданская версия, предназначенная для небольших авиакомпаний, аналогична советскому АН-2, также известному как «кукурузник», который применяется в ряде стран для перевозок на короткие расстояния.