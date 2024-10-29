Что за разведсамолеты закупила Армения?
Как известно, в последние годы Индия, фактически, стала основным поставщиком вооружений для Армении. Почти еженедельно индийские источники сообщают о новых планах и переговорах по развитию военно-технического сотрудничества с Ереваном.
К примеру, как писал ранее haqqin.az со ссылкой на Indian Defence Research Wing, связанный с Министерством обороны Индии, этот журнал опубликовал информацию о том, что Армения планирует модернизировать свои военно-воздушные силы, закупив производимые в Индии по российской лицензии истребители Су-30МКИ, являющиеся модернизированной версией российских Су-30СМ.
Ранее стало известно, что Ереван заказал у Дели реактивные системы залпового огня, самоходные и буксируемые гаубицы, противотанковые ракеты, зенитно-ракетные комплексы и другие виды вооружений. Напомним, что поставки индийского оружия в Армению начались еще в прошлом году.
Согласно недавнему отчету Министерства финансов Индии, Армения вошла в тройку крупнейших покупателей индийского вооружения. Только в 2024-2025 финансовом году общая стоимость оружия, закупленного Арменией у Индии, превысила 600 миллионов долларов, а с 2022 года общая сумма заказов составила 2 миллиарда долларов.
По мнению индийских экспертов, экспорт оружия в Ереван приносит не только экономическую выгоду, но и является своеобразным символом индийско-армянского стратегического альянса, направленного на укрепление влияния Нью-Дели в регионе Южного Кавказа.
Ссылаясь на отчет Минфина, ведущие индийские издания сообщают о видах оружия, проданного Армении. В списке также указано, что Армения приобрела разведывательные самолеты Dornier-228 (хотя подтверждения этой сделки в открытых источниках пока нет — ред.).
Отмечается, в частности, что поставка самолетов Dornier-228 расширит возможности Армении в области разведки и наблюдения, что позволит ей более эффективно контролировать свое воздушное пространство.
Примечательно, что на самом деле Dornier-228 — это производимый ранее в Германии двухмоторный турбовинтовой самолет. Впервые он был представлен на авиасалоне в Берлине еще в 1980 году, а первый полет совершил 21 марта 1981 года. В 1983-м немцы заключили контракт с индийской компанией Hindustan Aeronautics, и уже в 1985 году был выпущен первый самолет совместного производства. Таким образом, Dornier Do 228 преимущественно использовался вооруженными силами Индии. А в 1996 году его производство было полностью перенесено в Индию, и с 1998 года деятельность на немецкой производственной линии была прекращена. Во многом из-за того, что немцы решили сосредоточиться на выпуске более крупной модели — Dornier 328.
Теперь уже полностью индийский Dornier-228 может подниматься на высоту до 7 тысяч метров, перевозить до 19 пассажиров и до 2 тонн полезного груза. Его максимальная скорость достигает 413 километров в час, а максимальная дальность полета - около 400 километров. Эти самолеты имеют двойное назначение и могут использоваться как в гражданских, так и в военных целях.
Гражданская версия, предназначенная для небольших авиакомпаний, аналогична советскому АН-2, также известному как «кукурузник», который применяется в ряде стран для перевозок на короткие расстояния.
Военная же версия оснащена радиолокационной станцией и другими средствами наблюдения.
При их использовании в военном исполнении в кабине могут разместиться от 17 до 22 вооруженных солдат или 16-21 парашютистов. Наибольшее количество Dо-228 используется в вооруженных силах и гражданском секторе Индии, где самолет производится по лицензии фирмой HAL.
Имеются сведения о поставках этих самолетов в Нигерию, Малави и Оман.
Do-228 могут позволить Армении проводить наблюдение, особенно в высокогорных районах вдоль границы с Азербайджаном, однако в потенциальных боевых операциях они считаются легкой мишенью, а потому не подходят для глубоких разведывательных миссий.
Для сравнения, ВВС Азербайджана располагают такими беспилотными боевыми разведывательными самолетами, как «Bayraktar Akıncı», которые могут совершать полеты на тысячи километров, подниматься на высоту до 11 тысяч метров и оставаться в воздухе почти двое суток. Для доставки десанта и военных грузов Баку также приобрел военно-транспортные самолеты «C-27J Spartan» производства итальянской компании «Leonardo».