Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке

Власти Ирана отмечают вторую после войны с Ираком «историческую победу», на сей раз, не над Саддамом Хуссейном, а над Биньямином Нетаньяху. Один за другим иранские министры, депутаты парламента, члены Совета экспертов, муллы пятничных молитв поздравляют народ Ирана и друг друга по случаю оглушительного провала ответного удара на ракетный обстрел израильской территории со стороны КСИР. «Благодаря выдающейся мощи иранской обороны, атака сионистов и великого сатаны Америки более чем сотней самолетам F-35 не только не достигла ни одной из предполагаемых целей, но и была жестоко унижена и высмеивалась внутри и за пределами Израиля». Как пишет сайт javan.online, «это полный провал доктрины Давида Бен Гуриона, предусматривающей перенос военных действий на территорию противника».

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Акбар Ахмадиан заявил в тегеранском офисе организации ХАМАС, что операция сионистского режима не оказала влияния на военный потенциал иранской армии. «Если целью операции была наша оборона, то Иран сохраняет свою военную мощь на прежнем уровне, - заверил Ахмадиан. - Незначительный ущерб объектам военной инфраструктуры будет оперативно восстановлен». Иранские СМИ также широко обсуждают вопрос, почему в ходе последнего налета израильские ВВС не атаковали ядерные объекты ИРИ, почему из трех вариантов ответа Ирану Израиль выбрал ограниченный удар по военным целям, а не чувствительные для Тегерана удары по топливно-транспортной инфраструктуре или заводам иранской ядерной программы? Отвечая на эти вопросы, глава МИД ИРИ Сейед Аббас Аракчи подчеркнул ограниченность и слабость израильской атаки.

«Большинство израильтян не верит заявлениям своего правительства о проведении болезненного и мощного нападения на Иран, - отметил Арагчи. - Причиной же сдержанности Израиля стала операция «Садек-2», то есть, второй ракетный обстрел Израиля, в ходе которого Иран стал первой страной, которая пробила «Железный купол» и получила доступ ко всем необходимым целям в Израиле, показав, что многоуровневая израильская противовоздушная оборона не может предотвратить удары иранских ракет. Израиль не ввел свои истребители в воздушное пространство Ирана, а атаковал из-за пределов ИРИ, используя ракеты «воздух-земля». Несмотря на некоторый ущерб системам Ирана, оборона страны смогла перехватить удары по целям высокого уровня, которые Израиль планировал в своих расчетах. У нас есть собственные инструменты и методы для защиты наших ядерных объектов, и, если наши инфраструктурные объекты будут атакованы, сионистский враг знает, какие меры мы можем принять против них». Известный иранский политический деятель Садр аль-Хосейни заявил, что отказ от бомбардировки ядерных объектов связан с осознанием Израиля того факта, что повышение ставок может привести к большим ущербам израильской инфраструктуре. «Именно поэтому власти Израиля позаботилось о сохранении части своего утраченного достоинства, предприняв ограниченные действия», - резюмировал Садр аль-Хосейни. В то же время, иранские СМИ отмечают сдержанную реакцию рахбара Али Хаменеи, одернувшего ликующих чиновников словами: «Не надо слишком превышать или принижать силы и возможности нашего врага».

После чего высокопоставленный чиновник МИД Ирана Исмаил Багхай и главнокомандующий КСИР Сардар Салами заявили: «Тот факт, что сионисты не достигли своих зловещих целей, вовсе не означает, что Иран оставит без ответа налет израильской авиации. «Иран не отступит от своего права ответить сионистскому режиму, - заявил в ходе брифинга Исмаил Багхай. - Мы будем решительны и серьезны в своем ответе в подходящее время. Тогда, когда соответствующие решение примут должностные лица». Комментируя в интервью haqqin.azвозможный ответ Ирана, израильский политолог и бывший советник премьер-министра Нетаньяху Алон Кейсар (Цесарский) отметил, что попытки властей в Тегеране скрыть реальные тяжелые последствия авиаударов ЦАХАЛ по иранской обороне, было предсказуемы. «Скрывать реальные потери и представлять все, как собственную победу – это обычная практика тоталитарных режимов, - отметил политолог. - Единственная задача аятолл – сохранить свой режим. И как типичной тоталитарной системе, муллократии нужен враг и эскалация, поскольку это и есть условие для существования подобных режимов. Все посылы, которые исходят от иранской власти, направлены на сохранение в стране деспотичной теократии».

По словам Кейсара, иранская пропаганда засветилась на лжи, когда сообщила о сбитых израильских самолетах. «Все наши самолеты вернулись на базы в целостности и сохранности, - почеркнул он. - Не пострадал ни один самолет или летчик. За год продолжающейся войны слова представителя ЦАХАЛа ни разу не были опровергнуты, поскольку он всегда основывается на фактах. Недавняя атака на иранское ПВО имеет очень важное значение. Поскольку теперь, в случае новой атаки, иранское небо будет абсолютно свободным для израильских ВВС. Также подвергся бомбардировке завод по производству иранских ракет дальнего радиуса действия, которыми КСИР атаковал Израиль 1 октября. В ходе израильской атаки был полностью уничтожен завод по производству топлива для этих ракет. Помимо этого, израильские ВВС ударили по десяткам военных объектов по всему Ирану, продемонстрировав тем самым, что для Израиля на территории Исламской Республики нет недосягаемых целей». По словам политолога, после первого иранского ракетного обстрела израильской территории, мы являемся свидетелями уже не прокси войны, а прямого вооруженного конфликта между Израилем и ИРИ. «Своими ночными авиаударами мы дали исчерпывающий ответ, и теперь аятоллы должны сами решить, хотят ли они продолжить эскалацию, - отметил Кейсар. - Судя по комментариям высокопоставленных представителей иранского руководства, Тегеран воспользуется правом на ответный удар».

Бывший помощник израильского премьер-министра отметил также, что решение о выборе объектов для удара ВВС Израиля по Ирану принималось без какого-либо давления третьих сторон. «Думаю, решение не атаковать заводы по обогащению урана было мотивировано стремлением не повышать градус эскалации, - подчеркнул политолог. - В то же время, надо было иметь в виду, что любые действия Израиля могли привести к негативным последствиям для мировой экономики, включая экономику США. Выбор целей координировался с американцами, в результате было принято совместное решение не атаковать иранские нефтяные месторождения и ядерные объекты». По мнению Алона Кейсара, Израиль готовится к тому, что Иран в случае создания атомного оружия, применит его против еврейского государства: «Что же касается ядерной программы ИРИ, то с этим необходимо дождаться итогов президентских выборов в США. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис уже заявила, что одной из ее главных задач на посту президента будет недопуск появления у ИРИ ядерного оружия. О позиции Дональда Трампа и вовсе говорить нечего – в этом вопросе он предельно категоричен, считая, что Иран ни при каких обстоятельствах не должен получить атомную бомбу». Эксперт считает, что Иран по-прежнему будет угрожать Израилю, поддерживать прокси на Ближнем Востоке, стремиться к обладанию ядерным оружием и расширять военное сотрудничество с Россией.