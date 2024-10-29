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Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа

08:55 2653

Вице-президент и кандидат в президенты США Камала Харрис выступила перед многотысячной толпой в Вашингтоне с заключительной большой речью перед выборами, которые пройдут ровно через неделю. Об этом информирует BBC.

«Добрый вечер, Америка! — сказала она в начале выступления. — Через неделю у вас будет возможность принять решение, которое напрямую повлияет на вашу жизнь, жизнь вашей семьи и будущее этой страны, которую мы любим».

По ее словам, предстоящие выборы — это «больше, чем просто выбор между двумя партиями и двумя разными кандидатами».

«Это выбор о том, будет ли у нас страна, основанная на свободе, для каждого американца, или будет управляться хаосом и раздором, — добавила Харрис. — Пришло время для нового поколения американских лидеров».

BBC отмечает, что место проведения митинга было выбрано не случайно — оно находится рядом с Белым домом и известно как парк Эллипс. Там 6 января 2021 года ее соперник на выборах, республиканец Дональд Трамп, выступал перед своими сторонниками до того, как некоторые из них отправились штурмовать Капитолий.

По словам Харрис, Трамп «стоял на этом самом месте почти четыре года назад и отправил вооруженную толпу к Капитолию, чтобы отвергнуть волю народа на свободных и справедливых выборах, зная, что он проиграл их».

«Это человек нестабильный, одержимый местью, охваченный обидой и жаждущий неограниченной власти», — отметила она.

Харрис также заявила, что в случае победы на выборах ее президентство будет отличаться от президентства Джо Байдена: «Для меня было честью быть вице-президентом при Джо Байдене. Но я привнесу в Овальный кабинет свой собственный опыт и идеи».

«Мое президентство будет другим, потому что проблемы, с которыми мы сталкиваемся, другие», - пояснила Харрис.

По ее словам, четыре года назад главным приоритетом нынешней администрации было «положить конец пандемии и спасти экономику». «Сейчас наша самая важная задача - снизить затраты, которые росли еще до пандемии и которые все еще слишком высоки», - подчеркнула Харрис.

Она призвала избирателей отойти от политической эры Дональда Трампа. «Америка, мы знаем, что задумал Дональд Трамп. Еще больше хаоса. Еще больше раскола. Его политика - это политика, которая помогает тем, кто находится на самом верху, и вредит всем остальным», - заявила вице-президент.

Она отметила, что «США не являются вместилищем для интриг диктаторов-подражателей»: «Мы должны перестать показывать пальцем друг на друга и взяться за руки. Пришло время перевернуть страницу, посвященную драме и конфликту, страху и разделению. Настало время для нового поколения в Америке».

Кандидат в президенты заявила, что «в отличие от Дональда Трампа, не считает врагами людей, которые не согласны с ней»: «Он хочет посадить их в тюрьму. Я предоставлю им место за столом переговоров».

Энтони Зуркер, корреспондент BBC в Северной Америке, пишет, что «цельные речи — сильная сторона Харрис. И выступление во вторник вечером, вероятно, затронуло ключевые моменты, на которых ее кампания хочет сделать акцент в эти последние дни».

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