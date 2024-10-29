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Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку

10:07 1682

В Баку завершился судебный процесс по уголовному делу гражданина Афганистана Фавзана Мусы Хана, обвиняемого в планировании теракта.

Как стало известно haqqin.az, приговор зачитали на процессе под председательством судьи Шалалы Гасановой в Бакинском суде по тяжким преступлениям. Согласно вердикту суда, Фавзан Муса Хан приговорен к 10 годам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительном учреждении строгого режима.

Отметим, что ранее Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) сообщала о задержании гражданина Афганистана, планировавшего теракт на территории Азербайджана. В ходе проведенных разбирательств было установлено, что гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан (1990 г.р.), вступив в сговор с другими лицами с целью подорвать общественную стабильность на территории Азербайджана, вызвать панику среди населения, повлиять на принятие решений органами государственной власти и международными организациями, планировал совершить теракт, который сопровождался бы взрывом, пожаром или иными подобными действиями, повлек бы за собой гибель людей, причинил бы вред их здоровью, нанес бы значительный материальный ущерб, привел бы к возникновению иных общественно опасных ситуаций.

Было установлено, что Фавзан Муса Хан прибыл в Азербайджан из-за рубежа с намерением совершить указанные преступные деяния во время своего пребывания в Баку. Здесь он вел наблюдение у здания посольства одного из государств с целью определения координат территории дипведомства, установил контакты с другими лицами для привлечения их к теракту, а также с целью получения финансовой поддержки для приобретения оружия и взрывчатых веществ. В отношении Фавзана Мусы Хана, задержанного на месте преступления, в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 28, 214.2.1 и 28, 214.2.3 УК Азербайджана (подготовка к совершению террористических актов с использованием огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия группой лиц).

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