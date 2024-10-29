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Куда подевались китайские миллиардеры?

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Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az
10:06 2563

Проблемы китайской экономики – одна из самых ходовых тем в деловой журналистике. Чудесным образом рванувшая вверх вчера еще нищая страна сейчас заметно растеряла прежние удивительные темпы роста и, похоже, вернуться к ним уже не сможет.

Правда, судить о реальном положении дел довольно трудно: многие аналитики сомневаются в том, насколько можно доверять официальным статистическим данным. Но есть косвенные показатели, по которым можно судить о состоянии здоровья этого экономического гиганта.

Financial Times опубликовала данные исследовательского института Hurun, составившего по традиции список китайских миллиардеров, и выяснилось, что за последние три года число обладателей огромных состояний в Китае уменьшилось на треть.

Совсем не странно, что в Китае становится меньше людей с миллиардными состояниями. Странно было бы при таких тенденциях, чтобы это число не уменьшалось

Больше всего миллиардеров насчитывалось в 2021 году – 1185. Сейчас их 753, на 36% меньше. Это нельзя объяснить снижением курса юаня к доллару, он за это время упал на 10%. Лишь за последний год число долларовых миллиардеров в Китае сократилось на 16%, в то время как юань упал на 2,5% по отношению к доллару.

Важным фактором оказались проблемы в сфере девелопмента, его представителей вытеснили выходцы из области высоких технологий.

Так, первую строчку в списке занимает Чжан Имин, глава ByteDance и основатель платформы коротких вирусных видеоTikTok (в самом Китае ее аналог зовется Douyin). Имина оценивают в 49 миллиардов.

Отец TikTok вытеснил с первой позиции, которую тот занимал три года подряд, Чжун Шаньшаня, «короля» бутилированной воды. Если вы думаете, что причины его относительного неуспеха имеют экономический характер, то ошибаетесь. Акции его главной компании Nongfu Spring упали на 40% после того, как владельца в соцсетях обвинили в прояпонской позиции. С таким в Китае не шутят. Впрочем, вторая позиция с почти с 48 миллиардами вовсе не катастрофа, правда?

Чжан Имин - глава ByteDance и основатель платформы коротких вирусных видеоTikTok

Третья и четвертая строчка за лидерами электронной торговли – Пони Ма, основателем Tencent, которой принадлежит приложение WeChat, и Колином Хуаном, основателем интернет-магазинов Pinduoduo и Temu.

Глава знаменитой Alibaba Джек Ма, у которого возникли проблемы с властью из-за чрезмерной, как там посчитали, социальной активности, со своей первой в 2020 году позиции переместился на десятую (23 миллиарда), удержался в топе. 

На заметных позициях обладатели бизнесов в области смартфонов, литиевых батарей, дронов, солнечных панелей. Их успех в значительной степени связан с тем, что эти высокотехнологичные компании глобализировались и работают на международных рынках. А проблемы в первую очередь у собственно китайских компаний, связанных с внутренним рынком, который переживает не самый легкий период.

Китайскому крупному бизнесу присуще стремление стать не только китайским, и владельцы нередко предпочитают выбираться из континентального Китая. 15% богатейших китайцев живут в Гонконге, Макао, на Тайване. Тридцать человек выбрали местом обитания Соединенные Штаты и Сингапур.

Акции главной компании Чжуна Шаньшаня - Nongfu Spring упали на 40% после того, как владельца в соцсетях обвинили в прояпонской позиции. С таким в Китае не шутят. Впрочем, вторая позиция с почти с 48 миллиардами вовсе не катастрофа, правда?

Уменьшение числа миллиардеров в Китае связано не только с экономическими сложностями в стране, но и с политикой последних лет, когда крупный бизнес испытывает повышенную подозрительность к очень крупному бизнесу: масштабы оборачиваются самостоятельностью и независимостью, а это небезопасно.

Что интересно, в списке Hurun нашлось место и представителям высших партийных органов КПК и Национального собрания Китая: они составляют 15% в перечне миллиардеров.

Пока же создается впечатление, что расцвет китайской экономики позади. Иностранные инвестиции, потоком лившиеся в страну, предпочитают другие перспективные направления. Слабое внутреннее потребление не в состоянии держать на плаву огромную экономику, которая создавалась для удовлетворения глобального рынка. Совсем не странно, что в Китае становится меньше людей с миллиардными состояниями. Странно было бы при таких тенденциях, чтобы это число не уменьшалось.

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