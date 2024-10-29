В Баку автобус проехал на красный и совершил аварию: двое погибших

В Баку автобус, проехав на красный свет, совершил аварию.

АПА передает, что Акпер Мехтиев, находясь за рулем автобуса Karsan, не остановившись на красный свет светофора, продолжил движение. Затем он столкнулся с автомобилем Opel-Corsa, который ехал в направлении Бинагадинского шоссе, а также с автомобилями Changan и Hyundai Santa Fe.

В результате инцидента водитель Opel-Corsa Азер Эюбов и пассажир Джавид Мамедов погибли на месте ДТП. По факту возбуждено уголовное дело.