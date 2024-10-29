USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

В Баку автобус проехал на красный и совершил аварию: двое погибших

10:32 1937

В Баку автобус, проехав на красный свет, совершил аварию.

АПА передает, что Акпер Мехтиев, находясь за рулем автобуса Karsan, не остановившись на красный свет светофора, продолжил движение. Затем он столкнулся с автомобилем Opel-Corsa, который ехал в направлении Бинагадинского шоссе, а также с автомобилями Changan и Hyundai Santa Fe.

В результате инцидента водитель Opel-Corsa Азер Эюбов и пассажир Джавид Мамедов погибли на месте ДТП. По факту возбуждено уголовное дело.

Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 939
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 2569
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото
10:14 3363
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
02:43 10240
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС наш комментарий
29 октября 2024, 18:26 5952
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
10:07 1683
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
08:55 2656
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор
02:17 7568
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
29 октября 2024, 16:57 6923
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
29 октября 2024, 17:32 4617
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой горячая тема
29 октября 2024, 14:01 11368

ЭТО ВАЖНО

Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 939
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 2569
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото
10:14 3363
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
02:43 10240
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС наш комментарий
29 октября 2024, 18:26 5952
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
10:07 1683
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
08:55 2656
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор
02:17 7568
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
29 октября 2024, 16:57 6923
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
29 октября 2024, 17:32 4617
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой
После атаки Израиля Иран будет разбираться с Москвой горячая тема
29 октября 2024, 14:01 11368
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться