Чтобы вернуть войска из России: США призывают Китай надавить на Северную Корею

По их словам, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также поручил убедить другие страны обратиться к Пекину с аналогичным призывом.

США призвали Китай вмешаться в ситуацию с отправкой северокорейских войск в Россию и добиться того, чтобы КНДР вернула своих солдат в места их постоянной дислокации, рассказали CNN американские чиновники.

«Мы связались с КНР по этому вопросу, чтобы ясно дать понять, что мы обеспокоены этим и что они должны быть обеспокоены дестабилизирующими действиями двух соседей, России и Северной Кореи», — подтвердил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Однако, отметили источники CNN, в Вашингтоне «не настроены оптимистично» по поводу того, что Китай подействует на Северную Корею в этом вопросе. Представитель НАТО в разговоре с телеканалом напомнил, что Пекин по-прежнему помогает Москве и снабжает российскую военную промышленность товарами двойного назначения, в том числе микроэлектроникой и станками, необходимыми для создания оружия.

Согласно последней оценке США, Северная Корея отправила в Россию около 10 тыс. военных для учений и участия в боевых действиях. Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может находиться на территории Украины. По данным украинской разведки, около 3 тыс. военнослужащих КНДР разместили в 50 км от российско-украинской границы в Курской области.

До этого Financial Times писала, что отправка северокорейским лидером Ким Чен Ыном войск в Россию вызвала недовольство Китая. В частности, это выразилось в официальной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина, в которой он, поблагодарив Кима за поздравление с 75-летием образования коммунистического Китая, опустил регулярно употреблявшееся до сих пор выражение «дружественная соседняя страна». После этого Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в Казани, где заявил о необходимости отказаться от «подливания масла в огонь» в украинском конфликте и не допустить вовлечения в него третьих стран.