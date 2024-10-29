USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Чтобы вернуть войска из России: США призывают Китай надавить на Северную Корею

10:43 616

США призвали Китай вмешаться в ситуацию с отправкой северокорейских войск в Россию и добиться того, чтобы КНДР вернула своих солдат в места их постоянной дислокации, рассказали CNN американские чиновники.

По их словам, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан также поручил убедить другие страны обратиться к Пекину с аналогичным призывом.

«Мы связались с КНР по этому вопросу, чтобы ясно дать понять, что мы обеспокоены этим и что они должны быть обеспокоены дестабилизирующими действиями двух соседей, России и Северной Кореи», — подтвердил представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.

Однако, отметили источники CNN, в Вашингтоне «не настроены оптимистично» по поводу того, что Китай подействует на Северную Корею в этом вопросе. Представитель НАТО в разговоре с телеканалом напомнил, что Пекин по-прежнему помогает Москве и снабжает российскую военную промышленность товарами двойного назначения, в том числе микроэлектроникой и станками, необходимыми для создания оружия.

Согласно последней оценке США, Северная Корея отправила в Россию около 10 тыс. военных для учений и участия в боевых действиях. Источники CNN считают, что часть северокорейских военных уже может находиться на территории Украины. По данным украинской разведки, около 3 тыс. военнослужащих КНДР разместили в 50 км от российско-украинской границы в Курской области.

До этого Financial Times писала, что отправка северокорейским лидером Ким Чен Ыном войск в Россию вызвала недовольство Китая. В частности, это выразилось в официальной телеграмме председателя КНР Си Цзиньпина, в которой он, поблагодарив Кима за поздравление с 75-летием образования коммунистического Китая, опустил регулярно употреблявшееся до сих пор выражение «дружественная соседняя страна». После этого Си Цзиньпин прибыл на саммит БРИКС в Казани, где заявил о необходимости отказаться от «подливания масла в огонь» в украинском конфликте и не допустить вовлечения в него третьих стран.

Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка видео
12:26 1
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 942
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 2571
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото
10:14 3365
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
02:43 10241
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС наш комментарий
29 октября 2024, 18:26 5952
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
10:07 1684
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
08:55 2657
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор
02:17 7569
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
29 октября 2024, 16:57 6923
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
29 октября 2024, 17:32 4617

ЭТО ВАЖНО

Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка видео
12:26 1
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 942
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 2571
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото
10:14 3365
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az
02:43 10241
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС
Московские шаманские камлания: саудиты уже в БРИКС наш комментарий
29 октября 2024, 18:26 5952
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
Вынесен приговор гражданину Афганистана: он планировал теракт в Баку
10:07 1684
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
Камала Харрис выступила с ключевой речью: Я не Байден, и пора покончить с эпохой Трампа
08:55 2657
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор
02:17 7569
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест
Бакинские отели перед COP29: цены выросли в 4 раза, занято более 75 процентов мест не наши подробности
29 октября 2024, 16:57 6923
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка
Аскеров хотел убить главу Ленкорани и учителя английского языка haqqin.az из зала суда
29 октября 2024, 17:32 4617
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться