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Последний шанс выиграть Toyota Corolla Cross от Kontakt и квартиру от Sea Breeze

10:53 537

Близится к концу кампания «Шеш-гоша» на 2024 год от сети магазинов Kontakt, где вы можете стать обладателем автомобиля и люксовой квартиры. До конца кампании осталось всего несколько дней. 31 октября – последний день для того, чтобы получить долгожданные призы.  

Общая сумма, возвращенная в рамках кампании, продолжающейся вот уже 3 месяца, составила 731 452 маната. И самое главное – уже 2 счастливых клиента стали обладателями новейшего автомобиля Toyota Corolla Cross. Но впереди нас ждут еще более волнительные моменты: в настоящее время 9 финалистов получили большой шанс стать обладателями автомобиля Toyota Corolla Cross и люксовой квартиры от Sea Breeze.     

Для всех желающих воспользоваться возможностями последних дней напомним, что кампания проводится во всех магазинах Kontakt по всей стране. Кроме того, для удобства всех желающих воспользоваться кампанией - она распространяется на покупки как наличными, так и в кредит.

Отметим, что финальное мероприятие кампании пройдет в одном из магазинов сети в городе Баку. Участие финалистов из регионов будет обеспечено.

Для того чтобы присоединиться к этой уникальной кампании, у вас остались последние несколько дней. Так что приходите в магазины Kontakt, примите участие в последних днях кампании «Шеш-гоша» и не упустите шанс стать обладателями основных призов этого года – автомобиля Toyota Corolla Cross 2024 года и квартиры от Sea Breeze с видом на море.

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