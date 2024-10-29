В Британии горел военный объект: там атомные подлодки

Пожар произошел на объекте крупнейшей оборонной компании Великобритании BAE Systems в городе Барроу-ин-Фернесс (на западе страны), ядерная угроза отсутствует, сообщила полиция Камбрии.

«Экстренные службы прибыли на место пожара на заводе BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс... Ядерная угроза отсутствует», — говорится в заявлении полиции.

Там уточнили, что в больницу с подозрением на отравление дымом были доставлены два человека, остальные были эвакуированы с предприятия.

Как отмечает The Independent, на предприятии находится верфь, где швартуются ядерные подводные лодки. В настоящее время там размещены подводные лодки класса Astute и Dreadnought.

BAE Systems — крупнейшая оборонная компания Британии и одна из крупнейших в мире. С 1963 года она построила для королевского флота все ядерные подводные лодки, за исключением трех. Также BAE производит танки Challenge, истребители Eurofighter Typhoon и боевые машины пехоты Bradley (разработки США).