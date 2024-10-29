Смертельно больной Иран
Иран планирует увеличить военные расходы на 200% в предстоящем бюджете, заявила во вторник, 29 октября, пресс-секретарь президента Масуда Пезешкиана Фатима Мохаджерани. По ее словам, для поддержания оборонной мощи Ирана необходимо удовлетворять потребности, которые испытывает оборонная промышленность.
Рядовой иранец теперь может не мучить себя вопросом, собирается ли новая президентская администрация заниматься проблемами экономики и повышать его, рядового иранца, благосостояние. От доходов Ирана вновь откусят солидный кусок и направят его в оборонную промышленность.
А учитывая, что практически вся она принадлежит КСИР, генералы корпуса сделали себе приятный подарок. И деньгами, и в моральном плане, выиграв еще одно очко в борьбе с реформистскими элитами страны, в очередной раз показав, кто в Иране реальный хозяин.
Национальную валюту страны лихорадит как больного малярией, инфляция ведет себя как взбесившаяся лошадь, а 20 процентов нефтяных доходов правительства теряется в «черных дырах», структурах, созданных тем же КСИР в попытках обойти санкции США. И это не говоря уже о стремительно ветшающей инфраструктуре и производственных мощностях, поддерживать которые в рабочем состоянии с каждым годом становится все сложнее.
Бюджет на следующий финансовый год еще верстается, но уже известно, что его дефицит при самых благоприятных условиях – нефть по 63 доллара за баррель и курс национальной валюты 550 000 риалов за один доллар – составит не менее 30%.
Кстати, внешне, в повседневной жизни, это не так чтобы уж сильно заметно. Но только потому, что иранские власти из кожи вон лезут, чтобы простое иранское домохозяйство не ощутило на себе плачевное состояние экономики, которую душат не только внешние санкции, но и «игры престолов» местных элит, действующих зачастую вопреки интересам страны. Но заливать кризис дотациями и социальными пособиями можно только до определенного времени, пока в казне есть хоть какие-то деньги. А ведь любая казна конечна и имеет свойство внезапно и стремительно пустеть.
Иранские политики видят выход из ситуации в «мобилизации внутренних резервов». Иными словами, заимствования у банков, выпуск облигаций, расходование средств суверенного национального фонда на покрытие дефицита бюджета. А главное – в повышении налогов сразу на 39%. Последняя мера могла бы быть эффективной и принести дополнительные доходы в бюджет, но только в том случае, если бы доходы платил КСИР и местные бонияды – религиозные благотворительные фонды, которые вместе с корпусом владеют более чем половиной, если не больше, иранской экономики.
Но в том-то и дело, что они налогов не платят вообще или платят мало, да еще и по каким-то мутным схемам, в конечном результате получая выплаченное обратно в качестве «компенсаций» и государственных субсидий. Поэтому налоговое бремя ляжет на средний и мелкий бизнес. Что, естественно, здоровья ему никак не прибавит, а вовсе даже наоборот.
Иранская экономика сегодня вступила в критический период своего развития. Ее проблемы долгое время тщательно скрывались и замалчивались, накапливались и множились, и так больше продолжаться не может, поскольку кризис в ней начинает приобретать уже системный характер. Но иранские власти делают вид, что ничего страшного не происходит и продолжают вкладывать деньги в свои военно-политические авантюры.