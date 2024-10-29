Смертельно больной Иран

Иран планирует увеличить военные расходы на 200% в предстоящем бюджете, заявила во вторник, 29 октября, пресс-секретарь президента Масуда Пезешкиана Фатима Мохаджерани. По ее словам, для поддержания оборонной мощи Ирана необходимо удовлетворять потребности, которые испытывает оборонная промышленность. Рядовой иранец теперь может не мучить себя вопросом, собирается ли новая президентская администрация заниматься проблемами экономики и повышать его, рядового иранца, благосостояние. От доходов Ирана вновь откусят солидный кусок и направят его в оборонную промышленность. А учитывая, что практически вся она принадлежит КСИР, генералы корпуса сделали себе приятный подарок. И деньгами, и в моральном плане, выиграв еще одно очко в борьбе с реформистскими элитами страны, в очередной раз показав, кто в Иране реальный хозяин.

Национальную валюту страны лихорадит как больного малярией, инфляция ведет себя как взбесившаяся лошадь, а 20 процентов нефтяных доходов правительства теряется в «черных дырах», структурах, созданных тем же КСИР в попытках обойти санкции США. И это не говоря уже о стремительно ветшающей инфраструктуре и производственных мощностях, поддерживать которые в рабочем состоянии с каждым годом становится все сложнее. Бюджет на следующий финансовый год еще верстается, но уже известно, что его дефицит при самых благоприятных условиях – нефть по 63 доллара за баррель и курс национальной валюты 550 000 риалов за один доллар – составит не менее 30%. Кстати, внешне, в повседневной жизни, это не так чтобы уж сильно заметно. Но только потому, что иранские власти из кожи вон лезут, чтобы простое иранское домохозяйство не ощутило на себе плачевное состояние экономики, которую душат не только внешние санкции, но и «игры престолов» местных элит, действующих зачастую вопреки интересам страны. Но заливать кризис дотациями и социальными пособиями можно только до определенного времени, пока в казне есть хоть какие-то деньги. А ведь любая казна конечна и имеет свойство внезапно и стремительно пустеть.