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COP29 в Баку: «Азерэнержи» переходит на усиленный режим

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11:28 420

Для обеспечения бесперебойного и устойчивого электроснабжения Азербайджана, особенно Баку, в рамках подготовки к мероприятию COP29 ОАО «Азерэнержи» переходит на усиленный режим работы. В качестве члена Организационного комитета, созданного на государственном уровне для подготовки к COP29, ОАО «Азерэнержи» выполняет все возложенные на него обязательства, сообщили в пресс-службе ОАО.

Так, в сотрудничестве с соответствующими государственными структурами приняты все превентивные меры: от обеспечения физической и кибербезопасности энергетических объектов до предотвращения возможных аварийных отключений, связанных с эксплуатацией и техническим обслуживанием объектов. В этой связи были полностью проверены 37 узловых подстанций, 129 линий электропередач и 6 электростанций, расположенных в Баку и пригородах, также определены ресурсы для поддержания дополнительной резервной мощности в процессе производства.

Кроме того, для обеспечения энергией новых электрических автобусов полностью реконструирована, расширена и усилена подстанция «Зых» на 110 киловольт. Также в рамках подготовки к COP29 воздушные линии высокого напряжения на 110 кВ длиной 5,5 километра, пересекающие аэропорт, шоссе Зых и проспект 8 Ноября, а также идущие вдоль дороги к аэропорту, заменены подземными кабельными линиями. В связи с мероприятием постоянно на дежурстве будут находиться специализированные бригады и мобильные диагностические лаборатории. Также для обнаружения точек нагрева на подстанциях и линиях электропередач, а также выявления рисков аварий, которые невозможно увидеть невооруженным глазом, будут использоваться установленные на автомобилях и специальных дронах высокоточные камеры и тепловизоры.

Таким образом, работающее круглосуточно на основе принципа непрерывного дежурства ОАО «Азерэнержи», применяя самые современные инновационные разработки, мобилизовало все свои силы для обеспечения эффективного производства, передачи и управления энергией.

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