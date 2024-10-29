Госслужба провела мероприятие, посвященное Дню победы

По инициативе Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу и при поддержке Исполнительной власти Дашкесанского района в преддверии 8 Ноября — Дня Победы в средней общеобразовательной школе №2 города Дашкесан имени Анара Мурсалова состоялось мероприятие. Во встрече, проведенной на тему «Патриотичная молодежь Азербайджана — создатель настоящего и будущего: говорит НЕТ вредным привычкам», приняли участие глава ИВ Дашкесанского района Орхан Аббасов, участники Отечественной войны, руководители правоохранительных органов района, школьники и другие представители.

Выступая на мероприятии, начальник отдела допризывной подготовки Госслужбы подполковник Физули Исмаилов рассказал о патриотизме молодежи во время войны, подчеркнув, что одной из главных задач является поддержание высокого уровня физического и психологического состояния призывников, которые станут солдатами завтрашнего дня. Также была предоставлена информация о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи, их отдаление от вредных привычек, опасных для жизни.

Участник Отечественной войны старший лейтенант Джейхун Алиев поделился воспоминаниями о войне и дал молодежи ценные советы. В завершение мероприятия были даны ответы на вопросы школьников, а также представлена литературно-художественная композиция на патриотическую тему с их участием.