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Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?

фото и видео
11:37 962

Министерства по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел, а также Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространили совместную информацию.

В сообщении говорится, что соответствующие структуры продолжают принимать необходимые меры после обвала горных пород в поселке Бадамдар в направлении Бакинской внешней кольцевой дороги. В связи с этим в целях обеспечения безопасного движения автотранспортных средств в течение дня движение автомобилей по Бакинской внешней кольцевой дороге может быть ограничено с перерывами. В связи с этим водителей просят использовать альтернативные пути.

В то же время в пресс-службе МЧС заявили, что соответствующие структуры министерства привлечены к проведению работ в поселке Бадамдар в связи с угрозой обвала на Бакинской внешней кольцевой дороге. В настоящее время силы министерства в координации с надлежащими структурами продолжают проводить меры по устранению возникшей угрозы.

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