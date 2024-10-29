Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?

Министерства по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел, а также Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространили совместную информацию.

В сообщении говорится, что соответствующие структуры продолжают принимать необходимые меры после обвала горных пород в поселке Бадамдар в направлении Бакинской внешней кольцевой дороги. В связи с этим в целях обеспечения безопасного движения автотранспортных средств в течение дня движение автомобилей по Бакинской внешней кольцевой дороге может быть ограничено с перерывами. В связи с этим водителей просят использовать альтернативные пути.

В то же время в пресс-службе МЧС заявили, что соответствующие структуры министерства привлечены к проведению работ в поселке Бадамдар в связи с угрозой обвала на Бакинской внешней кольцевой дороге. В настоящее время силы министерства в координации с надлежащими структурами продолжают проводить меры по устранению возникшей угрозы.