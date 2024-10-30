USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка

видео; обновлено 15:00
Ульвия Худиева, собкор
15:00 4913

Районные власти принимают меры по борьбе с незаконной уличной торговлей и антисанитарными условиями в окрестностях рынка «8-й километр» в Низаминском районе Баку, сообщили haqqin.az в районной исполнительной власти.

Были снесены киоски, которые, как заявили в ИВ, «портили общий вид» города. По завершении работ планируется провести на территории мероприятия по очистке, облагораживанию и озеленению.

В структуре отметили, что лиц, занимавшихся здесь незаконной торговлей, предупредили об этом месяц назад.

*** 12:26

В Низаминском районе Баку начался демонтаж прилавков вокруг рынка, известного как «Восьмой километр».

По словам продавцов, за несколько дней до сноса их призвали убрать свои товары. А начиная с ночи прилавки были демонтированы. Дано задание навести порядок вокруг рынка.

Отметим, что haqqin.az не раз писал о царящей вокруг вышеуказанного рынка антисанитарии. На прилавках, расположенных впритык друг к другу, продавались одновременно фрукты и овощи, куриные и рыбные продукты, одежда. В рыбный сезон рыбу чистили и мыли прямо у прилавка. В течение многих лет проживающие вблизи рынка жаловались на запах и вонь, распространявшиеся с торгового центра. Однако исполнительная власть района, а также администрация рынка делали вид, что не замечают этого творящегося безобразия.

По словам продавцов, при демонтаже им не был нанесен материальный ущерб. Торговля продолжается лишь внутри рынка.

В ИВ Низаминского района сообщили haqqin.az, что в непосредственной близости от рынка начался вывоз прилавков, где велась уличная торговля.

Напомним, что ранее была приостановлена работа многочисленных магазинов внутри станции метро «20 Января».

Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 11973
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 1086
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 6682
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 1302
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
13:05 4262
Президент Израиля едет в Баку
Президент Израиля едет в Баку
13:07 3333
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор; все еще актуально
02:17 8760
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 4392
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку наш обзор; все еще актуально
01:58 9055
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 3149
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 4196

ЭТО ВАЖНО

Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 11973
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 1086
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 6682
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 1302
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
13:05 4262
Президент Израиля едет в Баку
Президент Израиля едет в Баку
13:07 3333
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор; все еще актуально
02:17 8760
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 4392
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку наш обзор; все еще актуально
01:58 9055
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 3149
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 4196
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться