Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Районные власти принимают меры по борьбе с незаконной уличной торговлей и антисанитарными условиями в окрестностях рынка «8-й километр» в Низаминском районе Баку, сообщили haqqin.az в районной исполнительной власти.
Были снесены киоски, которые, как заявили в ИВ, «портили общий вид» города. По завершении работ планируется провести на территории мероприятия по очистке, облагораживанию и озеленению.
В структуре отметили, что лиц, занимавшихся здесь незаконной торговлей, предупредили об этом месяц назад.
*** 12:26
В Низаминском районе Баку начался демонтаж прилавков вокруг рынка, известного как «Восьмой километр».
По словам продавцов, за несколько дней до сноса их призвали убрать свои товары. А начиная с ночи прилавки были демонтированы. Дано задание навести порядок вокруг рынка.
Отметим, что haqqin.az не раз писал о царящей вокруг вышеуказанного рынка антисанитарии. На прилавках, расположенных впритык друг к другу, продавались одновременно фрукты и овощи, куриные и рыбные продукты, одежда. В рыбный сезон рыбу чистили и мыли прямо у прилавка. В течение многих лет проживающие вблизи рынка жаловались на запах и вонь, распространявшиеся с торгового центра. Однако исполнительная власть района, а также администрация рынка делали вид, что не замечают этого творящегося безобразия.
По словам продавцов, при демонтаже им не был нанесен материальный ущерб. Торговля продолжается лишь внутри рынка.
В ИВ Низаминского района сообщили haqqin.az, что в непосредственной близости от рынка начался вывоз прилавков, где велась уличная торговля.
Напомним, что ранее была приостановлена работа многочисленных магазинов внутри станции метро «20 Января».
October 30, 2024