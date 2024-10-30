Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка

Районные власти принимают меры по борьбе с незаконной уличной торговлей и антисанитарными условиями в окрестностях рынка «8-й километр» в Низаминском районе Баку, сообщили haqqin.az в районной исполнительной власти.

Были снесены киоски, которые, как заявили в ИВ, «портили общий вид» города. По завершении работ планируется провести на территории мероприятия по очистке, облагораживанию и озеленению.

В структуре отметили, что лиц, занимавшихся здесь незаконной торговлей, предупредили об этом месяц назад.