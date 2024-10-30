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Русские захватили село в Харьковской области Украины

13:48 906

Подразделения российских войск захватили село Кругляковка в Харьковской области Украины, сообщило Минобороны РФ.

Населенный пункт находится на восточном берегу Оскольского водохранилища. В нем находится железнодорожная станция Сеньково на линии Купянск — Боровая.

В 2022 году российские войска захватывали Кругляковку, однако осенью ВСУ выбили их из села.

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