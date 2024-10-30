Еще в одном российском городе появится памятник Сталину

В Находке установят бюст Иосифу Сталину. Монумент будет расположен напротив горкома КПРФ, сообщают российские СМИ.

По словам лидера местных коммунистов, депутата Эльсевара Габибова, создание и установка памятника проводятся на средства народного сбора, часть суммы выделила партийная организация. Габибов пояснил, что установка монумента Сталину — инициатива местного отделения КПРФ. В церемонии открытия примет участие первый зампред партии Юрий Афонин.

В начале ноября об установке памятника Сталину сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов. В феврале мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов потребовал найти в городе место для установки монумента Сталину. В августе 2023 года восьмиметровый памятник Сталину появился возле проходной завода «Микрон» в Великих Луках.