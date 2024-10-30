Фицо готов говорить с «господином Путиным»

«Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. Я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», - сказал он.

Фицо также заявил, что антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС), «не принесли ожидаемых результатов».

«Мы все в ЕС знаем, что санкции не работают. Мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся этим военным конфликтом и поставим Россию на колени, унизим ее», - заявил Фицо.