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Фицо готов говорить с «господином Путиным»

14:03 742

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что «без колебаний» готов разговаривать с президентом России Владимиром Путиным.

«Я неоднократно встречался с господином президентом Путиным. Я даже с ним встречался, когда он был премьер-министром, еще до того, как он стал президентом. В случае необходимости я без колебаний готов говорить с президентом Путиным, это я совершенно серьезно заявляю», - сказал он.

Фицо также заявил, что антироссийские санкции, введенные Европейским союзом (ЕС), «не принесли ожидаемых результатов».

«Мы все в ЕС знаем, что санкции не работают. Мы думали, ага, вот сейчас мы воспользуемся этим военным конфликтом и поставим Россию на колени, унизим ее», - заявил Фицо.

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