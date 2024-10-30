Кадыров заявил, что в Чечне погибли украинские пленные

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. НО! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — написал глава Чечни в своем Telegram-канале.

Никаких подробностей Кадыров не привел. По его словам, университет спецназа стал объектом атаки, потому что «является кузницей высокоэффективных бойцов, которые успешно применяют навыки на сложнейших участках фронта». Глава Чечни утверждает, что выпускникам этого учебного центра «принадлежат заслуги по взятию сотен важных стратегических населенных пунктов, объектов и рубежей». Также Кадыров пообещал «жесткое возмездие» за нападение на университет.

Беспилотник атаковал учебное заведение в Гудермесе ранним утром 29 октября. В результате произошел пожар, была повреждена крыша здания. Это первый случай, когда украинский БПЛА атаковал территорию Чечни. Ранее о каких-либо жертвах или пострадавших в результате инцидента не сообщалось.