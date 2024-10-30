Что спецпредставитель Алиева обсудил с британцами?
Cпециальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с официальными лицами Великобритании двусторонние отношения стран.
«В ходе рабочего визита Эльчин Амирбеков встретился с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Барроу, министром Стивеном Даути, членами парламента Великобритании и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, статус мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и COP29. Он также выступил в Чатем-Хаусе с речью о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и COP29», - написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов на своей странице в соцсети X.