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Что спецпредставитель Алиева обсудил с британцами?

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14:10 914

Cпециальный представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков обсудил с официальными лицами Великобритании двусторонние отношения стран.

«В ходе рабочего визита Эльчин Амирбеков встретился с советником по национальной безопасности Великобритании Тимом Барроу, министром Стивеном Даути, членами парламента Великобритании и другими высокопоставленными должностными лицами, чтобы обсудить двусторонние отношения между Азербайджаном и Великобританией, статус мирного процесса между Азербайджаном и Арменией и COP29. Он также выступил в Чатем-Хаусе с речью о мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и COP29», - написал посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов на своей странице в соцсети X.

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