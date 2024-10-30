У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым

Все встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в плане диалога мы оцениваем положительно. Об этом заявил в беседе с журналистами в парламенте 30 октября руководитель аппарата премьер-министра Армении Араик Арутюнян.

«Конечно, мы нацелены на то, чтобы инициированные процессы и подписание мирного договора стали реальностью в ближайшее время, и данные контакты в этом смысле дают пользу», - пояснил Арутюнян. По его словам, армянская сторона видит возможности по части согласования несогласованных пунктов мирного договора.

Что же касается непосредственно встречи Пашинян-Алиев в Казани, то чиновник не стал отвечать, какие вопросы обсудили лидеры двух стран. Он лишь подчеркнул, что рассмотрен широкий круг вопросов, обсуждаемых за столом переговоров.