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Кремль назвал «вбросом» переговоры Москвы и Киева

14:20 588

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал информационным вбросом публикации о том, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

«Сейчас очень много вбросов, которые не имеют никакого отношения к реалиям. Даже самые солидные издания не гнушаются тем, эти вбросы осуществляют, вот такие публикации выпускают», - сказал Песков в среду журналистам, комментируя информацию, что Москва и Киев ведут переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре.

29 октября британская газета Financial Times сообщила, что Россия и Украина при посредничестве Катара начали предварительные переговоры о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре друг друга. Стороны были близки к соглашению в августе, но обсуждения были сорваны вторжением Украины в Курскую область.

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