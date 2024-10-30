В Иране разбился вертолет: на борту высокие чины КСИР и хуситов
14:36 1514
В Иране произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился вертолет с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов на борту. Об этом информирует иранский политический комментатор Махьяр Тоуси.
«В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лидеры КСИР и хуситы», - написал Тоуси в своем аккаунте в Х. Подробности происшествия, включая причины крушения и состояние пассажиров, пока не уточняются.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!