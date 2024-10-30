USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

В Иране разбился вертолет: на борту высокие чины КСИР и хуситов

14:36 1514

В Иране произошла авиакатастрофа, в результате которой разбился вертолет с высокопоставленными представителями Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и движения хуситов на борту. Об этом информирует иранский политический комментатор Махьяр Тоуси.

«В Иране потерпел крушение вертолет, на борту которого находились высокопоставленные лидеры КСИР и хуситы», - написал Тоуси в своем аккаунте в Х. Подробности происшествия, включая причины крушения и состояние пассажиров, пока не уточняются.

Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 11983
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 1101
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 6711
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 1318
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
13:05 4279
Президент Израиля едет в Баку
Президент Израиля едет в Баку
13:07 3347
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор; все еще актуально
02:17 8765
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 4402
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку наш обзор; все еще актуально
01:58 9062
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 3158
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 4206

ЭТО ВАЖНО

Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 11983
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 1101
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 6711
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 1318
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
13:05 4279
Президент Израиля едет в Баку
Президент Израиля едет в Баку
13:07 3347
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор; все еще актуально
02:17 8765
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 4402
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку наш обзор; все еще актуально
01:58 9062
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 3158
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 4206
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться