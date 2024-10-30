Смертельные наводнения в Испании: десятки погибших

Сильные проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, также нарушено железнодорожное и авиасообщение. Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в испанском регионе Валенсия, погиб по меньшей мере 51 человек, сообщили местные власти.

По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме. Сообщается, что сотни местных жителей, заблокированных в затопленных районах, звонят в СМИ, пытаясь получить помощь или информацию о пропавших родственниках. Спасательные службы используют дроны для поиска людей. Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ. «Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», — сказал Мазон.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с тревогой следит за сообщениями о пропавших людях, и призвал жителей пострадавших регионов «избегать ненужных поездок».