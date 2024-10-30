USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Смертельные наводнения в Испании: десятки погибших

фото
14:40 1082

В результате наводнений, вызванных проливными дождями в испанском регионе Валенсия, погиб по меньшей мере 51 человек, сообщили местные власти.

Глава регионального правительства Карлос Мазон заявил, что спасательная операция в пострадавших районах продолжается, и пока невозможно установить точное число погибших.

Сильные проливные дожди прошли на востоке и юге Испании, в результате чего многие районы оказались затоплены, также нарушено железнодорожное и авиасообщение. Некоторые авиарейсы, которые должны были приземлиться в Валенсии, отменены или перенаправлены в другие регионы. В этом испанском регионе также полностью прекращено железнодорожное сообщение.

По данным испанских метеорологов, всего за восемь часов в Валенсии выпал 491 мм осадков, такой объем соответствует примерно годовой норме. Сообщается, что сотни местных жителей, заблокированных в затопленных районах, звонят в СМИ, пытаясь получить помощь или информацию о пропавших родственниках. Спасательные службы используют дроны для поиска людей. Десятки жителей Валенсии всю ночь ждали спасателей в своих машинах, а также на крышах и мостах, пишут местные СМИ. «Мы столкнулись с беспрецедентной ситуацией, которой никто не припомнит», — сказал Мазон.

Накануне власти заявляли, что по меньшей мере семь человек пропали без вести в Валенсии и юго-восточной провинции Альбасете.

Государственное метеорологическое агентство Испании AEMET объявило повышенный уровень опасности в Валенсии и некоторых частях Андалусии.

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что с тревогой следит за сообщениями о пропавших людях, и призвал жителей пострадавших регионов «избегать ненужных поездок».

Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 11984
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 1101
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 6712
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 1318
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
13:05 4280
Президент Израиля едет в Баку
Президент Израиля едет в Баку
13:07 3347
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор; все еще актуально
02:17 8766
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 4403
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку наш обзор; все еще актуально
01:58 9062
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 3159
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 4207

ЭТО ВАЖНО

Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 11984
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 1101
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 6712
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 1318
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
13:05 4280
Президент Израиля едет в Баку
Президент Израиля едет в Баку
13:07 3347
Что за разведсамолеты закупила Армения?
Что за разведсамолеты закупила Армения? наш обзор; все еще актуально
02:17 8766
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 4403
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку
«Владимир Жириновский» не дойдет до Баку наш обзор; все еще актуально
01:58 9062
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге?
Что происходит на Бакинской кольцевой дороге? фото и видео
11:37 3159
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий
10:06 4207
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться