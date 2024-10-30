У России начинают заканчиваться деньги на войну

У российской власти заканчивается пространство для маневров в финансовой сфере. У Запада появился шанс приблизить окончание войны в Украине, закрыв лазейки в санкциях, которые позволяют Москве зарабатывать, пишет Politico.

Старший научный сотрудник Фонда защиты демократий Питер Доран в своей статье для Politico пишет, что планы Владимира Путина по расходам на 2025 год показывают, что Кремль намерен потратить на оборону 145 миллиардов долларов из примерно 436 миллиардов долларов госрасходов. Это составляет более 6,3% от ВВП России, что является самым высоким уровнем расходов со времен холодной войны.

Доран указал, что реальная нагрузка на российскую экономику приближается к «поразительным» 10% ВВП.

Проблема российского бюджета, как пишет Politico, в том, что правительство не получает достаточно денег, чтобы покрыть расходы, связанные с войной. Кремль вынужден работать с дефицитом, который в 2023 году составлял около 34 миллиардов долларов.

Из-за санкций Москва не может сбалансировать финансовую отчетность за счет международных заимствований и вынуждена платить внутренним кредиторам по запредельным процентным ставкам - до 16% по 10-летним облигациям. Кроме того, власти опустошают Фонд национального благосостояния, который был припасен на «черный день».

В нормальных условиях ФНБ России имеет две цели - хранить избыточные налоговые поступления в хорошие времена и страховать от низких цен на нефть, когда все плохо. Но в последнее время Кремль истощает средства фонда, чтобы оплатить войну. В 2021 году его ликвидность составляла 117 миллиардов долларов, а сегодня - всего 55 миллиардов долларов.

Для Европы и США это возможность еще сильнее надавить на Россию. По словам эксперта, самый быстрый способ сделать это - снизить верхнюю границу цен на российскую нефть до 30 долларов за баррель и ужесточить санкции против незаконных покупателей в Китае, Индии и Турции, Европе и США. Дело в том, что в нынешних правилах, установленных Западом, Москва нашла лазейку и активно ею использует, что позволяет ей зарабатывать.

Ежемесячно Москва получает от продаж энергоносителей около 9 миллиардов долларов в виде налоговых поступлений, в том числе около 1 миллиарда долларов от ЕС.