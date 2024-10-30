Углерод богатых убивает бедных

В преддверии глобального климатического саммита COP29, который пройдет в следующем месяце в Баку, британская организация Oxfam выпустила отчет, сравнивающий объем выбросов углекислого газа ультрабогатых с выбросами обычного человека. Это первый в мире документ такого рода. Согласно исследованию, за 90 минут один миллиардер выбрасывает в атмосферу больше углерода, чем среднестатистический человек за всю свою жизнь. Также в отчете говорится, что из-за загрязнения атмосферы углеродом со стороны богатейших слоев мировой экономики с 1990 года потеряно около трех триллионов долларов. Организация исследовала «углеродный след» 50 самых богатых людей мира. Под данным понятием подразумевается объем углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате повседневной деятельности, включая вождение автомобиля, перелеты на самолете, поездки на поезде и другие действия. Oxfam выяснила, что за 1,5 часа богатейшие 50 человек выбрасывают в атмосферу больше углерода, чем обычный человек за всю жизнь, учитывая их инвестиционную деятельность, полеты на частных самолетах и путешествия на яхтах.

Отчет под названием «Углеродное неравенство убивает» утверждает, что такое загрязнение атмосферы со стороны ультрабогатых еще больше углубляет глобальное неравенство, приводя к голоду и смертям по всему миру. «Если мир продолжит текущие выбросы, углеродный бюджет (количество CO2, которое все еще может быть добавлено в атмосферу, не вызывая повышения глобальной температуры выше 1,5°C) будет исчерпан примерно за четыре года. Однако если бы выбросы каждого человека соответствовали выбросам самого богатого 1 процента, углеродный бюджет был бы израсходован менее чем за пять месяцев. А если бы все начали выбрасывать столько же углерода, сколько частные самолеты и суперъяхты среднестатистического миллиардера в исследовании Oxfam, он бы исчез за два дня», — отмечается в отчете. Oxfam обнаружил, что в среднем 50 самых богатых миллиардеров мира совершали 184 перелета в год, проводя в воздухе 425 часов, вырабатывая столько же углерода, сколько среднестатистический человек выбрасывает за 300 лет. За тот же период их яхты выбрасывали столько же углерода, сколько среднестатистический человек выбрасывает за 860 лет. Два частных самолета Джеффа Безоса провели в воздухе почти 25 дней за 12-месячный период и выделили столько углерода, сколько среднестатистический сотрудник Amazon в США выделит за 207 лет. Мексиканский магнат Карлос Слим совершил 92 полета на своем частном самолете, что эквивалентно пяти кругам вокруг земного шара. Семья Уолтон, наследники розничной сети Walmart, владеют тремя суперъяхтами, которые за год произвели столько же углерода, сколько и 1714 работников магазинов Walmart. «Сверхбогатые относятся к нашей планете как к своей личной игровой площадке, поджигая ее ради удовольствия и прибыли. Их грязные инвестиции и роскошные игрушки — частные самолеты и яхты — не просто символы излишеств; они представляют прямую угрозу людям и планете», — сказал исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.