Углерод богатых убивает бедных
В преддверии глобального климатического саммита COP29, который пройдет в следующем месяце в Баку, британская организация Oxfam выпустила отчет, сравнивающий объем выбросов углекислого газа ультрабогатых с выбросами обычного человека. Это первый в мире документ такого рода. Согласно исследованию, за 90 минут один миллиардер выбрасывает в атмосферу больше углерода, чем среднестатистический человек за всю свою жизнь.
Также в отчете говорится, что из-за загрязнения атмосферы углеродом со стороны богатейших слоев мировой экономики с 1990 года потеряно около трех триллионов долларов.
Организация исследовала «углеродный след» 50 самых богатых людей мира. Под данным понятием подразумевается объем углекислого газа, выбрасываемого в атмосферу в результате повседневной деятельности, включая вождение автомобиля, перелеты на самолете, поездки на поезде и другие действия. Oxfam выяснила, что за 1,5 часа богатейшие 50 человек выбрасывают в атмосферу больше углерода, чем обычный человек за всю жизнь, учитывая их инвестиционную деятельность, полеты на частных самолетах и путешествия на яхтах.
Отчет под названием «Углеродное неравенство убивает» утверждает, что такое загрязнение атмосферы со стороны ультрабогатых еще больше углубляет глобальное неравенство, приводя к голоду и смертям по всему миру.
«Если мир продолжит текущие выбросы, углеродный бюджет (количество CO2, которое все еще может быть добавлено в атмосферу, не вызывая повышения глобальной температуры выше 1,5°C) будет исчерпан примерно за четыре года. Однако если бы выбросы каждого человека соответствовали выбросам самого богатого 1 процента, углеродный бюджет был бы израсходован менее чем за пять месяцев. А если бы все начали выбрасывать столько же углерода, сколько частные самолеты и суперъяхты среднестатистического миллиардера в исследовании Oxfam, он бы исчез за два дня», — отмечается в отчете.
Oxfam обнаружил, что в среднем 50 самых богатых миллиардеров мира совершали 184 перелета в год, проводя в воздухе 425 часов, вырабатывая столько же углерода, сколько среднестатистический человек выбрасывает за 300 лет. За тот же период их яхты выбрасывали столько же углерода, сколько среднестатистический человек выбрасывает за 860 лет.
Два частных самолета Джеффа Безоса провели в воздухе почти 25 дней за 12-месячный период и выделили столько углерода, сколько среднестатистический сотрудник Amazon в США выделит за 207 лет. Мексиканский магнат Карлос Слим совершил 92 полета на своем частном самолете, что эквивалентно пяти кругам вокруг земного шара. Семья Уолтон, наследники розничной сети Walmart, владеют тремя суперъяхтами, которые за год произвели столько же углерода, сколько и 1714 работников магазинов Walmart.
«Сверхбогатые относятся к нашей планете как к своей личной игровой площадке, поджигая ее ради удовольствия и прибыли. Их грязные инвестиции и роскошные игрушки — частные самолеты и яхты — не просто символы излишеств; они представляют прямую угрозу людям и планете», — сказал исполнительный директор Oxfam International Амитабх Бехар.
Выбросы от образа жизни миллиардеров затмевают выбросы от обычных людей, но выбросы от их инвестиций еще намного выше — средние инвестиционные выбросы 50 самых богатых миллиардеров мира примерно в 340 раз превышают их выбросы от частных самолетов и суперъяхт вместе взятых. Благодаря этим инвестициям миллиардеры оказывают огромное влияние на некоторые из крупнейших корпораций мира и подталкивают нас к краю климатической катастрофы.
Почти 40 процентов инвестиций миллиардеров, проанализированных в исследовании Oxfam, приходится на отрасли с высоким уровнем загрязнения: нефть, горнодобывающая промышленность, судоходство и производство цемента. В среднем инвестиционный портфель миллиардера почти в два раза загрязняет окружающую среду, чем инвестиции в S&P500. Однако если бы их инвестиции были в инвестиционный фонд с низкой интенсивностью выбросов углерода, их инвестиционные выбросы были бы в 13 раз ниже.
В отчете Oxfam подробно описываются три критические области с разбивкой по странам и регионам, где выбросы 1 процента самых богатых людей мира с 1990 года уже имеют — и, по прогнозам, будут иметь — разрушительные последствия:
Выбросы 1 процента самых богатых людей привели к падению мирового экономического производства на 2,9 триллиона долларов с 1990 года. Наибольшее влияние будет оказано на страны, наименее ответственные за ухудшение климата. Страны с низким и ниже среднего уровнем дохода потеряют около 2,5 процента своего совокупного ВВП в период с 1990 по 2050 год. Южная Азия, Юго-Восточная Азия и Африка к югу от Сахары потеряют 3 процента, 2,4 процента и 2,4 процента соответственно. С другой стороны, страны с высоким уровнем дохода получат экономический прирост.
Выбросы 1 процента самых богатых людей привели к потерям урожая, который мог бы обеспечить достаточно калорий, чтобы прокормить 14,5 миллиона человек в год в период с 1990 по 2023 год. Это число вырастет до 46 миллионов человек в год в период с 2023 по 2050 год, при этом особенно пострадает Латинская Америка и страны Карибского бассейна (9 миллионов в год к 2050 году).
Также 78 процентов дополнительных смертей из-за жары к 2120 году придется на страны с низким и ниже среднего уровнем дохода.
По мнению Oxfam, настоящая климатическая политика должна атаковать как предметы роскоши, так и загрязняющие окружающую среду финансовые активы миллиардеров. Налицо безотлагательность: углеродная нейтральность к 2050 году требует резкого сокращения выбросов, что также требует ответственности для самых богатых.