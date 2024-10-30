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Кобахидзе назвал выборы в Грузии чистыми и демократичными

14:57 373

Прошедшие 26 октября в Грузии парламентские выборы были полностью чистыми, прозрачными, конкурентными и демократичными, заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«Выборы были полностью справедливыми, свободными, конкурентными, чистыми. Нет никаких проблем относительно открытости. Все всё могут перепроверить», - сказал Кобахидзе.

Накануне Хельсинкская комиссия на своей странице в соцсети X разместила сообщение о том, что после парламентских выборов в Грузии гражданское общество, политики и наблюдатели предоставили «явные свидетельства» того, что результаты выборов не отражают воли народа. В сообщении также выражалась поддержка словам президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая заявила о фальсификации выборов. Как отметил перед журналистами Кобахидзе, «у заявлений Хельсинкской комиссии нет цены».

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