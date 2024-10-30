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Суровый приговор угрожавшему главе «Азермаш»

Инара Рафикгызы
15:20 602

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Ахмеда Ахмедова, обвиняемого в вымогательстве крупной суммы денег угрозой смертью председателю правления ОАО «Азермаш» Эмину Ахундову и его близким.

Как стало известно haqqin.az, на заседании суда был зачитан приговор, согласно которому Ахмед Ахмедов лишен свободы на 12 лет.

Согласно обвинению, Ахмедов угрожал Эмину Ахундову — председателю совета директоров ОАО «Азермаш» — компании, производящей автомобили, а также его семье. Отмечается, что Ахмедов отправлял Ахундову угрожающие сообщения в мессенджере WhatsApp, пытаясь «убедить» последнего заплатить ему 100 тысяч манатов. В одном из сообщений он пригрозил бросить в дом бизнесмена гранату. Ахундов сначала поддался шантажу, пообещав перевести на счет приятеля Ахмедова 10 тысяч манатов. Тысячу манатов он перевел на карту, остальные девять тысяч договорился передать наличными. Однако Ахмедов не переставая угрожал Ахундову, что вынудило последнего обратиться в полицию. Задержал злоумышленника одетый в штатское сотрудник МВД, который отправился передавать Ахмедову 9 тысяч манатов. Вымогателя арестовали и предъявили обвинения по статье 182.3.2 УК (неоднократные требования с угрозами).

В своих показаниях обвиняемый заявил, что знал Ахундова с тех пор, когда тот работал директором филиала банка. Он рассказал, что работал садовником в загородном доме брата Ахундова, Эльдара. По утверждению Ахмедова, Эльдар Ахундов не заплатил ему за работу около 50 тысяч манатов. И потому решил припугнуть Эмина Ахундова, требуя с него 100 тысяч манатов.

Потерпевший Эмин Ахундов также был допрошен на суде, он потребовал сурово наказать Ахмедова.

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