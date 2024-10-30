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Новые назначения в Миннауки

15:23 634

Руководители двух региональных управлений образования назначены на новую должность. Соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Эльчин Керимов назначен руководителем Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования.

Эльчин Керимов с 2022 года занимал должность начальника управления образования Центрально-Аранского региона. На его место временно исполняющим обязанности назначен заместитель директора управления Джавад Джавадов.

В свою очередь, директор Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования Анар Гадималиев назначен заместителем директора Управления образования Баку.

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