Новые назначения в Миннауки
Руководители двух региональных управлений образования назначены на новую должность. Соответствующим приказом министра науки и образования Эмина Амруллаева Эльчин Керимов назначен руководителем Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования.
Эльчин Керимов с 2022 года занимал должность начальника управления образования Центрально-Аранского региона. На его место временно исполняющим обязанности назначен заместитель директора управления Джавад Джавадов.
В свою очередь, директор Гянджа-Дашкесанского регионального управления образования Анар Гадималиев назначен заместителем директора Управления образования Баку.