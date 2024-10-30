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В Иране сняли запрет на импорт iPhone

15:33 309

Власти Ирана сняли все ограничения по импорту смартфонов iPhone, в ближайшее время будет представлен новый механизм их ввоза и регистрации внутри страны. Об этом сообщил министр информационно-коммуникационных технологий Саттар Хашеми.

«Сегодня удалось добиться одобрения Кабмина по снятию ограничений при содействии вице-президента по правовым вопросам и министра торговли, промышленности и недропользования. Подробности и правила в отношении импорта iPhone будут объявлены в ближайшее время», - написал Хашеми в X.

30 мая агентство Tasnim со ссылкой на заявление иранской таможни сообщило, что ведомство ввело запрет на импорт в страну смартфонов iPhone любого поколения.

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