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Израилю обещают «сокрушительные удары»

15:37 417

Заместитель командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди анонсировал ответ Ирана на удары Израиля. По его словам, удар произойдет в ближайшие дни.

«В ближайшие дни вы увидите еще более сокрушительные удары по сионистскому режиму. Мы застанем их врасплох своей инициативностью и изобретательностью», - говорится в заявлении командующего.

Армия обороны Израиля нанесла удар по военным объектам в Иране в ночь на 26 октября. Целями назывались заводы по производству ракет, а также средства ПВО. Иранская сторона заявляла, что атака была отражена, но привела «к ограниченному ущербу». Верховный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи заявлял, что Израиль допустил просчет, когда атаковал Иран.

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