За ценой золота не угнаться
Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах в среду, превысив отметку в $2800 за унцию.
Подъем стоимости золота связан с общим повышением спроса на наиболее надежные активы на фоне неопределенности, связанной с президентскими выборами в США, отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia (CBA) Вивек Дхар, мнение которого приводит The Wall Street Journal.
Растущая вероятность того, что Дональд Трамп вернется на пост президента США, поддерживает спрос на активы «тихой гавани», поскольку его победа на выборах может привести к изменению политики Вашингтона, усилению геополитической напряженности и росту долговой нагрузки страны, говорится в обзоре CBA.
Эксперты банка ожидают, что средняя цена золота в четвертом квартале 2024 года составит $2800 за унцию, в четвертом квартале 2025 года - $3000 за унцию.
В стоимостном выражении потребление драгметалла подскочило на 35% в годовом исчислении и впервые превысило $100 млрд.