За ценой золота не угнаться

Подъем стоимости золота связан с общим повышением спроса на наиболее надежные активы на фоне неопределенности, связанной с президентскими выборами в США, отмечает аналитик Commonwealth Bank of Australia (CBA) Вивек Дхар, мнение которого приводит The Wall Street Journal.

Золото продолжает дорожать, цена драгметалла обновила рекорд на торгах в среду, превысив отметку в $2800 за унцию.

Растущая вероятность того, что Дональд Трамп вернется на пост президента США, поддерживает спрос на активы «тихой гавани», поскольку его победа на выборах может привести к изменению политики Вашингтона, усилению геополитической напряженности и росту долговой нагрузки страны, говорится в обзоре CBA.

Эксперты банка ожидают, что средняя цена золота в четвертом квартале 2024 года составит $2800 за унцию, в четвертом квартале 2025 года - $3000 за унцию.

В стоимостном выражении потребление драгметалла подскочило на 35% в годовом исчислении и впервые превысило $100 млрд.