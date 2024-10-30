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Госкомитет о минной угрозе

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16:11 807

Во время оккупации Армения загрязнила азербайджанские земли минами, что сделало эти территории одними из самых заминированных в мире. На этих землях по-прежнему остаются неразорвавшиеся боеприпасы.

Отказываясь предоставить точные карты минных полей, Армения не только нарушает права человека, но и препятствует возвращению бывших вынужденных переселенцев в родные края.

С 2020 года в результате взрывов мин в освобожденных районах погибло и пострадало около 400 человек, среди которых есть и вынужденные переселенцы, которые 30 лет с нетерпением ждали возвращения в родные земли.

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев постоянно проводит информационные и просветительские мероприятия по защите от мин и других взрывных веществ, публикует материалы в социальных сетях и готовит видеоролики о пострадавших от мин.

Мы представляем видеоролик на эту тему.

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