Отчет Еврокомиссии: Грузии выдвигают условие

В отчете указано, что «предоставление статуса кандидата Грузии в декабре 2023 года не было сопровождено достаточной политической приверженностью властей к проведению необходимых реформ для продвижения страны на пути к ЕС. Напротив, произошли значительные негативные события, включая принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» и законодательного пакета «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», а также сильные антиевропейские нарративы со стороны грузинских чиновников, что серьезно повлияло на курс Грузии к ЕС. В результате процесс присоединения Грузии фактически был приостановлен. Грузия также добилась незначительного прогресса в реализации девяти шагов, предусмотренных Коммуникацией о расширении Европейской комиссии 2023 года».

Если Грузия не изменит текущий курс действий, который ставит под угрозу ее путь к ЕС, и не продемонстрирует ощутимые усилия для решения актуальных проблем и реализации ключевых реформ, Еврокомиссия не будет в состоянии рассмотреть возможность рекомендации начала переговоров с Грузией (о вступлении). Об этом говорится в отчете Еврокомиссии о расширении. Документ попал в распоряжение «Эха Кавказа». Он будет опубликован позже.

В отчете указано, что 26 октября граждане Грузии проголосовали на парламентских выборах, первоначальные результаты совместной Миссии международного наблюдения за выборами, возглавляемой Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (ОБСЕ/БДИПЧ), выявили несколько недостатков. Согласно документу, выборы прошли в напряженной и сильно поляризованной обстановке.

Еврокомиссия считает, что «конструктивный и инклюзивный диалог по всему политическому спектру сейчас имеет первостепенное значение»: «В соответствии с заключениями Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию принять демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы, соответствующие основным принципам европейской интеграции».

В Брюсселе считают, что «Грузия должна в первую очередь вернуться к выполнению девяти шагов»: «Кроме того, Грузия должна отменить закон «О прозрачности иностранного влияния», законодательный пакет «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» и воздержаться от других действий, подрывающих верховенство права и основные права, которые остаются неотъемлемой частью отношений Грузии с ЕС. Грузия также должна возобновить усилия по достижению гендерного равенства».

В документе указано, что «соответствие Грузии внешней политике и политике безопасности ЕС остается низким». Страна не присоединилась к санкционным пакетам ЕС против России и Беларуси, но «предприняла усилия по ограничению обхода санкций через свою территорию».

Согласно отчету, властям Грузии «необходимо прекратить распространение дезинформации против ценностей ЕС и вместо этого активизировать действия по борьбе с дезинформацией и противостоять враждебной политической риторике».