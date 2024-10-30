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Зеленский возмутился «сливом» информации о Tomahawk

16:29 1668

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил запрос Украины на ракеты Tomahawk, но подчеркнул, что это была конфиденциальная информация между Украиной и Белым домом. Об этом глава государства заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, комментируя информацию издания NYT о том, что Зеленский попросил ракеты Tomahawk в секретной части плана победы.

«Когда многие страны начали поддерживать план победы, вы видите, что сейчас происходит в медиа, - они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как Tomahawk», - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что это (запрос ракет Tomahawk) было конфиденциальной информацией между Украиной и Белым домом, и выразил возмущение тем, что эта информация была слита в инфопространство. «Как понимать эти сообщения? Итак, это означает, что между партнерами нет ничего конфиденциального», - добавил Зеленский.

Украина получила только 10% от пакета помощи, за который проголосовал Конгресс США в 2024 году, заявил украинский лидер. Также, по его словам, партнеры не предоставили все обещанные системы ПВО. «Это не смешно», - прокомментировал президент.

Зеленский заявил, что Украина отступает на фронте из-за нехватки войск. «Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть – то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей», - заявил президент.

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