Израиль потребовал срочной эвакуации ливанского города

Израильские военные перед новыми ударами по целям «Хезболлы» призвали эвакуироваться мирных граждан, проживающих в городе Баальбеке и его окрестностях на северо-востоке Ливана, пишет The Times of Israel.

«ЦАХАЛ применит силу против сил «Хезболлы» в вашем городе и деревнях, при этом ЦАХАЛ не хочет, чтобы вы пострадали», - говорится в обращении представителя ЦАХАЛ Авихая Адраи.

Людей призвали выходить из зоны по путям, обозначенным израильскими военными. The Times of Israel отмечает, что в этой зоне проживает около 80 тысяч человек.

С конца сентября Израиль активно уничтожает инфраструктуру «Хезболлы» на юге Ливана и в Бейруте.