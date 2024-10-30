USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Америка готовится к войне с Китаем

на примере войны России и Украины
16:59 1146

Армия США готовится к потенциальной войне с Китаем, используя в том числе опыт наблюдения за российско-украинским конфликтом, пишет The New York Times (NYT).

Опрошенные газетой военные эксперты считают, что Китай в ближайшие годы может попытаться вторгнуться и захватить Тайвань, что приведет к противостоянию с США. На фоне этого военные США перебрасывают войска в регион и проводят совместные учения с союзниками.

«Большая и неповоротливая» армия США вынуждена трансформироваться на фоне потенциальной войны, сказано в материале NYT. Отмечается, что американская армия, имевшая за последние годы опыт войны только с малыми державами, не превосходит КНР в вооружении и спутниковой разведке.

По мнению экспертов, существует вероятность, что к конфликту присоединятся и другие крупные страны, что может привести к высоким потерям в армии США.

В рамках подготовки к вероятным боевым действиям США совместно с войсками союзников провели учения в ущельях, джунглях и на влажной местности, рассказали источники газеты. Экипажи армейских кораблей рядом с Гавайскими островами в том числе отрабатывали способы выгрузки военной техники и военнослужащих. В своих учениях армия США активно использует опыт российско-украинской войны, в частности, применения малых диверсионных групп и использования средств связи.

Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
17:19 2278
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 5302
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
17:33 559
Власти призывают Зурабишвили дать показания. Иначе ее «заявления фальшивые»
Власти призывают Зурабишвили дать показания. Иначе ее «заявления фальшивые» обновлено 17:28
17:28 6085
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка видео; обновлено 15:00
15:00 8403
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий; все еще актуально
10:06 5091
Отчет Еврокомиссии: Грузии выдвигают условие
Отчет Еврокомиссии: Грузии выдвигают условие
16:23 2542
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 13080
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 2532
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 8566
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 2220

ЭТО ВАЖНО

Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
17:19 2278
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 5302
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
17:33 559
Власти призывают Зурабишвили дать показания. Иначе ее «заявления фальшивые»
Власти призывают Зурабишвили дать показания. Иначе ее «заявления фальшивые» обновлено 17:28
17:28 6085
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка видео; обновлено 15:00
15:00 8403
Куда подевались китайские миллиардеры?
Куда подевались китайские миллиардеры? наш комментарий; все еще актуально
10:06 5091
Отчет Еврокомиссии: Грузии выдвигают условие
Отчет Еврокомиссии: Грузии выдвигают условие
16:23 2542
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке
Иран празднует победу. А Израиль готовится к новой атаке экс-советник Нетаньяху комментирует для haqqin.az; все еще актуально
02:43 13080
Углерод богатых убивает бедных
Углерод богатых убивает бедных наш обзор
14:53 2532
Ильхам Алиев в новом парке в Баку
Ильхам Алиев в новом парке в Баку добавлено фото; обновлено 14:25
14:25 8566
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
У Пашиняна отказались обсуждать тему встречи с Алиевым
14:19 2220
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться