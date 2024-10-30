Америка готовится к войне с Китаем

Опрошенные газетой военные эксперты считают, что Китай в ближайшие годы может попытаться вторгнуться и захватить Тайвань, что приведет к противостоянию с США. На фоне этого военные США перебрасывают войска в регион и проводят совместные учения с союзниками.

Армия США готовится к потенциальной войне с Китаем, используя в том числе опыт наблюдения за российско-украинским конфликтом, пишет The New York Times (NYT).

«Большая и неповоротливая» армия США вынуждена трансформироваться на фоне потенциальной войны, сказано в материале NYT. Отмечается, что американская армия, имевшая за последние годы опыт войны только с малыми державами, не превосходит КНР в вооружении и спутниковой разведке.

По мнению экспертов, существует вероятность, что к конфликту присоединятся и другие крупные страны, что может привести к высоким потерям в армии США.

В рамках подготовки к вероятным боевым действиям США совместно с войсками союзников провели учения в ущельях, джунглях и на влажной местности, рассказали источники газеты. Экипажи армейских кораблей рядом с Гавайскими островами в том числе отрабатывали способы выгрузки военной техники и военнослужащих. В своих учениях армия США активно использует опыт российско-украинской войны, в частности, применения малых диверсионных групп и использования средств связи.