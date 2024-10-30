Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»

По мнению Зеленского, на сегодня в Грузии Россия «победила», сначала забрав часть территории, а после изменив «политику и правительство».

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что «на сегодня в Грузии победила Россия». Об этом глава украинского государства заявил в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы, передает «Европейская правда».

«Надо признать, что на сегодня в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом изменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, много русских в Грузии. Их выбор – дружба с Россией, их выбор – не идти в ЕС. Они изменили позицию. Россия сегодня победила. Они забрали свободу Грузии», – считает Зеленский.

Комментируя ситуацию в Молдове, Зеленский сказал, что Россия «идет в том же направлении».

«Увидите, Россия идет тем же путем. Они хотят сделать то же самое и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два», – утверждает украинский лидер.

Как сообщалось, оппозиционные партии не признают результаты выборов, заявляя, что «Грузинская мечта» их «украла». Во время большого протеста в Тбилиси в понедельник, 28 октября, грузинская оппозиция озвучила требования, в частности, относительно повторных выборов. Еврокомиссия считает, что для начала переговоров о вступлении Грузия должна изменить курс, который сейчас ставит под угрозу ее путь в ЕС.