Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29

Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) в рамках подготовки к COP29 провело мониторинг медицинских учреждений, действующих на территории столицы. Об этом сказал исполнительный директор TƏBİB Вугар Гурбанов на брифинге по организации медицинского обслуживания в рамках COP29.

Он сообщил, что в отделении скорой и неотложной медицинской помощи Новой клиники выделено 10 коек, оборудованных специальными мониторами и кислородными панелями, в педиатрическом отделении неотложной медицинской помощи – 3 койки, в стационаре – 10, в отделении реанимации - 4, в отделении детской реанимации и интенсивной терапии – 3 и 1 операционная с учетом возможности необходимости медицинских услуг.

«В связи с мероприятием COP29 в Мухаммадинской модульной больнице при Сабунчинском медицинском центре выделено 370 коек для неотложной помощи, в том числе реанимационного и стационарного типа. В ходе мероприятия COP29 в модульной больнице при Клиническом медицинском центре выделено 10 коек для оказания качественных услуг зараженным инфекциями, распространяющимся воздушно-капельным путем.

В целях оказания качественных медицинских услуг с учетом возможности ожоговых травм в Центральной больнице нефтяников создано ожоговое отделение, оснащенное всем необходимым медицинским оборудованием.

В преддверии конференции COP29 в связи с возможными случаями отравления в Токсикологическом отделении Клинического медицинского центра выделены койки для оказания соответствующей медицинской помощи», - сказал исполнительный директор.

По его словам, в рамках сотрудничества с Государственным агентством по туризму в Деревне атлетов проведены работы по обеспечению безопасности гостей, организации услуг скорой медицинской помощи и созданию медпунктов: «В ходе мероприятия подготовлен список сотрудников, привлеченных для 60 бригад скорой медицинской помощи (врач, средний медицинский работник, водитель), а также уже закреплены 60 новых амбулансов марки İVECO. Также подчеркну, что в связи с мероприятием COP29 бригады скорой и неотложной медицинской помощи будут находиться как в отелях, так и местах проведения форума. В случае, если машины скорой помощи будут перемещаться по всем пунктам, в состоянии полной готовности будут запасные машины скорой помощи и бригады».

В.Гурбанов также отметил, что для бригад, которые будут оказывать скорую и неотложную медицинскую помощь, проведены базовые и расширенные тренинги, 488 человек уже успешно завершили обучение. «В эту категорию входят врачи, фельдшеры и водители. На курсах же английского языка для улучшения языковых знаний участвовал 331 человек», - добавил он.

Для оказания медицинских услуг в Международном аэропорту Гейдар Алиев во время COP29 сформированы бригады скорой помощи.

Заместитель министра здравоохранения Назир Зейналов сообщил, что во время конференции COP29, если у гостей будут выявлены заболевания, их направят на проверку с целью профилактических мероприятий. В связи с возможным распространением вирусов в страну были привезены вакцины против гриппа: «Эта мера направлена на защиту наших граждан, которые будут работать на мероприятии, как от заболеваний, которые могут быть занесены (иностранными) гостями, так и от сезонного гриппа».

Зейналов отметил, что в Бакинском международном аэропорту будет установлено устройство для дистанционного измерения температуры.

По его словам, высокая температура является одним из первых признаков многих инфекционных заболеваний. Зейналов сообщил, что с помощью дистанционного измерения температуры среди приехавших гостей можно будет выявить тех, у кого есть инфекционное заболевание, и в случае подозрительных случаев будет организовано обследование и лечение: «Были привезены необходимые диагностические тесты для лабораторной диагностики оспы обезьян, COVID-19 и других респираторных инфекций. Также были доставлены вакцины для сотрудников организаций, которые будут участвовать в мероприятии».

Заместитель исполнительного директора TƏBİB Араз Насиров сообщил, что для обеспечения медицинского обслуживания населения во время проведения COP29 будут созданы несколько медицинских пунктов. В рамках этих мероприятий медицинские пункты будут организованы на станциях метро «Кероглу», «28 Мая» и «Эльмляр Академиясы»: «Также планируется создание нового медицинского пункта в жилом комплексе MIDA».