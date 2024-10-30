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Индийские банки стали отказываться от работы с Россией

17:47 667

Ужесточение американских финансовых санкций, из-за которых от работы с Россией стали массово отказываться банки Китая, Турции и других «дружественных» стран, ударило по операциям с еще одним крупным торговым партнером Кремля.

Банки Индии опасаются участвовать в торговых сделках с РФ, сообщил посол России в Нью-Дели Денис Алипов. Индийские кредитные организации, имеющие связи с США, «обеспокоены вторичными американскими санкциями», посетовал он.

Москва, по словам Алипова, надеется на решение проблемы на уровне БРИКС. «Важно, чтобы Россия, Китай, Индия, Южная Африка <…> имели равное право голоса в решении мировых экономических вопросов», — сказал Алипов (его цитирует Bloomberg).

Для решения платежных проблем на состоявшемся в Казани саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин предлагал запустить альтернативную долларовой систему платежей. По задумке Кремля она могла бы включать аналог SWIFT, механизмы транзакций в цифровых активах, а также сырьевую биржу и даже собственную валюту, прототип которой Путин торжественно продемонстрировал гостям.

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