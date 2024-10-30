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Уничтожен крупный командир «Хезболлы»

17:45 710

Израильские военные устранили в Ливане заместителя командира элитных формирований «Радван», действующих в составе вооруженного крыла шиитской организации «Хезболла». Об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее информации, ликвидирован Мустафа Ахмед Шахади. По данным израильских военных, с 2012 по 2017 год он командовал силами «Радван» в Сирии. В последнее время он был причастен к организации боевых действий на ливано-израильской границе. Шахади ликвидирован в результате точечного авиаудара в районе города Набатия, расположенного в 75 км к югу от Бейрута.

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