Новый генсек «Хезболлы» обещает победу над Израилем

Новый генеральный секретарь ливанского движения «Хезболла» Наим Кассем обещал сторонникам организации победу над Израилем, несмотря на все жертвы. Об этом он заявил в первом после своего избрания выступлении.

«Впереди нас ждет множество жертв, но мы убеждены, что победа станет нашим союзником», - подчеркнул Кассем.

Новый генеральный секретарь также пообещал продолжить курс погибшего лидера организации Хасана Насруллы.

«Мы не прекратим поддержку палестинского сопротивления в секторе Газа и будем продолжать военную конфронтацию с Израилем в соответствии с заранее разработанным планом», - подчеркнул Кассем.