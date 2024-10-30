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Зеленский рассказал, почему Украина не захватила Курскую АЭС

18:01 1138

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские военные во время операции в Курской области не собирались захватывать Курскую атомную электростанцию. Об этом Зеленский сказал в интервью СМИ стран Северной Европы, опубликованном на YouТube офиса президента Украины 30 октября.

Россия думает, что она очень сильна, но если бы мы хотели занять их атомную станцию, мы бы сделали это. Мы могли бы сделать это, но мы никогда не хотели этого, никогда, потому что мы понимаем, что это значит, что мы будем такими же, как Россия. Мы не занимаем их критическую инфраструктуру, как они сделали с Запорожской атомной электростанцией.

Зеленский также отметил, что украинские военные во время наступления в Курской области «даже не пытались» захватывать заводы или объекты энергетической системы.

Вооруженные силы Украины начали наступление в Курской области 6 августа. На этом фоне власти Курчатова, где расположена Курская АЭС, заявили, что ВСУ пытаются проникнуть в город. Президент РФ Владимир Путин говорил в августе, что Украина пыталась атаковать Курскую АЭС. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, посетивший АЭС в конце августа, заявил, что на станции «возникла опасность ядерного инцидента».

Российские войска с первых дней полномасштабного вторжения в Украину удерживают под своим контролем Запорожскую АЭС. Миссия МАГАТЭ смогла попасть на станцию, чтобы оценить угрозу от постоянных обстрелов, только в сентябре 2022 года. По словам Зеленского, АЭС «находится под угрозой ядерного инцидента».

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