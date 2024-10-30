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Украинский ученый помогал россиянам совершенствовать «Шахеды»

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18:14 989

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали ученого одного из местных высших учебных заведений Харькова, подозреваемого в пособничестве России.

Им оказался 72-летний ученый-механик, который по заказу россиян разрабатывал чертежи для усовершенствования дронов-камикадзе типа «Шахед». В частности, он работал над модернизацией двигателей и катапультных установок.

По данным следствия, фигурант дистанционно передавал технологические разработки своему знакомому, гендиректору одного из российских машиностроительных заводов, производящему агрегаты для беспилотников.

Это предприятие с 2023 года тесно сотрудничает с российской компанией, занимающейся производством ударных дронов типа «Шахед», которые россияне маркируют под названием «Герань-2».

Для коммуникации с российскими сообщниками харьковчанин использовал электронную почту и популярный мессенджер. При этом он маскировал сотрудничество с россиянами под видом подготовки научных работ в области БПЛА.

Как установило расследование, ученый привлек к проектным работам своего бывшего студента, который в начале полномасштабной войны сбежал из Харьковской области в Россию. Там он устроился в московский технологический университет, в котором занимается разработкой дронов для Вооруженных сил РФ.

Контрразведчики Службы безопасности задокументировали преступления харьковского ученого и задержали его по месту жительства в областном центре. Во время обысков у него изъяли компьютерную технику, мобильный телефон и флеш-носители с поличным в пользу РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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