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Володин «объяснил», почему развалился СССР

18:21 936

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российских депутатов объективно рассуждать о советском прошлом и не забывать о допущенных ошибках.

По его словам, причиной распада СССР стало наличие предателей в правящей КПСС, которые забыли о народе.

«Огромное расслоение: с одной стороны, эти кульки и спецпайки, а с другой стороны, фуфайки и пустые полки. Поэтому уж говорите тогда все. Мы воспитаны на произведении Островского «Как закалялась сталь». А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?» — задается вопросом Володин.

Володин призвал взять лучшее из советского опыта для развития современной России, «но у нас свой путь».

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