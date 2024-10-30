Володин «объяснил», почему развалился СССР

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал российских депутатов объективно рассуждать о советском прошлом и не забывать о допущенных ошибках.

По его словам, причиной распада СССР стало наличие предателей в правящей КПСС, которые забыли о народе.

«Огромное расслоение: с одной стороны, эти кульки и спецпайки, а с другой стороны, фуфайки и пустые полки. Поэтому уж говорите тогда все. Мы воспитаны на произведении Островского «Как закалялась сталь». А вот мы сейчас что делаем сами? А насколько эффективны, занимая должности депутатов?» — задается вопросом Володин.

Володин призвал взять лучшее из советского опыта для развития современной России, «но у нас свой путь».