Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?

На мировых биржах 28 и 29 октября цены на нефть последовательно снижались. В частности, азербайджанская нефть марки Azeri Light подешевела почти на 5 процентов и сейчас торгуется примерно на 3 доллара ниже заложенного в бюджете уровня в 75 долларов. Любопытно, что причиной колебаний на рынке стал репортер американского издания Axios. Он сообщил о планах премьер-министра Израиля провести срочную встречу, чтобы обсудить дипломатическое урегулирование конфликта в Ливане. По данным издания, в США и Израиле допускают возможность заключения соглашения о прекращении боевых действий в ближайшие недели.

Ожидания возможного прекращения огня могут ослабить опасения по поводу дальнейшей эскалации, влияющей на нефтяной рынок. Потенциальное урегулирование конфликта может усилить «медвежьи настроения», поскольку трейдеры, вероятно, ожидают снижения геополитических рисков, что приведет в краткосрочной перспективе к снижению цен. Сегодня, 30 октября, ситуация стабилизировалась, и нефть немного подорожала. К 08:51 по бакинскому времени фьючерсы на Brent выросли на 38 центов (0,5 процента), до 71,5 доллара за баррель. Нефть марки WTI в США поднялась на 43 цента (0,6 процента), до 67,64 доллара. К 09:50 по бакинскому времени, согласно данным tradingeconomics.com, стоимость Brent увеличилась до 71,57 доллара, а WTI торговалась на уровне 67,75 доллара. Хотя снижение цен на нефть после новости Axios и началось в последние два дня, данную тенденцию следовало ожидать и раньше. Страны ОПЕК+ планировали приостановить действие соглашения о сокращении добычи. Сообщения о переговорах по перемирию на Ближнем Востоке также возвращают рынок к сбалансированию спроса и предложения.

С декабря должно начаться наращивание добычи со стороны ОПЕК+. Альянс намерен увеличить производство на 180 тысяч баррелей в сутки. Внимание сосредоточено и на запасах США. Аналитики, участвовавшие в опросе Reuters, прогнозировали рост по нефти на уровне 2,2 миллиона баррелей в сутки на прошлой неделе. Однако реальные данные показали сокращение на 573 тысячи баррелей. Запасы дистиллятов и бензина уменьшились, соответственно, на 1,46 миллиона баррелей и 282 тысячи баррелей. Правительство США должно опубликовать официальную статистику позже 30 октября. Рынки также были сосредоточены на неопределенности спроса со стороны Китая, ожидании новых мер стимулирования со стороны правительства и результатах выборов в США. Китай рассматривает возможность одобрения на следующей неделе выпуска более 10 триллиона юаней (1,4 триллиона долларов США) дополнительных облигаций в течение следующих нескольких лет для оживления своей хрупкой экономики, сообщили два источника, осведомленные о ситуации.