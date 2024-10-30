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Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы

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Отдел спорта
19:19 966

В Польше продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет и молодежи.

Сегодня в весовой категории до 81 кг Равин Алмамедов завоевал золото и два серебра. В рывке он поднял 151 кг и занял 1-е место. В толчке (187 кг) и в сумме двух упражнений (338 кг) Равин завоевал серебряные медали.

На данный момент у сборной Азербайджана в Польше 1 золото, 3 серебра и 4 бронзы. В предыдущие дни Техран Мамедов (67 кг) завоевал серебряную медаль, а Гасым Исмайлов (67 кг) и Фуад Гасанов (67 кг) - по две бронзы.

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