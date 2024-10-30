Азербайджанский тяжелоатлет стал чемпионом Европы
В Польше продолжается чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди спортсменов до 23 лет и молодежи.
Сегодня в весовой категории до 81 кг Равин Алмамедов завоевал золото и два серебра. В рывке он поднял 151 кг и занял 1-е место. В толчке (187 кг) и в сумме двух упражнений (338 кг) Равин завоевал серебряные медали.
На данный момент у сборной Азербайджана в Польше 1 золото, 3 серебра и 4 бронзы. В предыдущие дни Техран Мамедов (67 кг) завоевал серебряную медаль, а Гасым Исмайлов (67 кг) и Фуад Гасанов (67 кг) - по две бронзы.