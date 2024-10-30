В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре

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Под председательством главы Счетной палаты Азербайджана Вугара Гюльмамедова состоялось очередное заседание коллегии.

Как сообщает haqqin.az, на заседании в том числе был рассмотрен "Аудиторский отчет о результатах аудита соответствия по использованию и управлению государственными средствами публичным юридическим лицом "Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию Нахчыванской Автономной Республики".

Было отмечено выявление того факта, что в нарушение установленных требований был осуществлен прием на работу лиц, не отвечающих требованиям соответствующих должностей, а соответствующая экспертиза проведена ненадлежащим образом, произведена оплата сверх стоимости оказанных медицинских услуг, завышено число доноров и получены излишние средства, медицинским учреждениям перечислены средства без предоставления отчета, а также выявлен ряд других правонарушений и др.

По итогам обсуждения коллегией было принято решение о направлении материалов о результатах аудита в соответствующие правоохранительные органы.

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