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Месть Кадырова

19:27 2968

Удары "Геранями" по центру управления беспилотниками Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве являются возмездием за атаку на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом говорится в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова.

"Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание РУС ждать долго не придется. Ответку отправили уже сегодня. В 04:00 и в 05:30 утра ВКС МО России нанесли два удара "Геранями" по центру управления беспилотных систем Генштаба ВСУ в Киеве. Именно из этого здания проводилось управление беспилотником, который прилетел во вторник в Гудермес", - написал Кадыров в Telegram-канале.

Глава Чечни сообщил о 9 погибших и 17 раненых при ударе по зданию Центра управления беспилотниками Генштаба ВСУ.

"Сегодняшний дополнительный удар оказался очень результативным. По информации ВКС МО РФ, в перехваченных радиопереговорах украинцы озвучивают информацию о 9 уничтоженных нацистах и еще 17 раненых", - написал он.

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