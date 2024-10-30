Бунт депутата против Зеленского

"Сплотив вокруг себя богатых, вооруженных и беспринципных людей, самопровозглашенный семимильными шагами ведет Украину к гражданской войне. Принуждая бедных воевать за власть и активы богатых, и насаждая при этом большинству ценности меньшинства. Самопровозглашенный постоянно увеличивает пропасть между собой и своим окружением с одной стороны, и украинцами - с другой", - написал Дубинский в своем Telegram-канале.

Дубинский также предлагает взять любого насильно мобилизованного гражданина Украины и спросить его, за что он воюет, ведь у него нет никаких активов, его лишь оторвали от семьи. "Но семьи, считайте, уже нет – так как у него нет шансов вернуться домой из армии живым и не инвалидом. То, что он умер, еще придется доказать. А как инвалид он, вероятнее всего, будет никому уже не нужен. Таким образом, идя на войну, часто насильно, он не защищает свое будущее, как врет на видео самопровозглашенный, а с вероятностью 99% теряет его", - добавил депутат.

По его словам, в Украине вопрос сохранения человека, будущего своей семьи теперь состоит не в том, чтобы идти в армию, а в том, чтобы в нее не идти.

"Конечно, можно объединить все реестры, мобилизовать целыми маршрутками и вагонами метро. Но в какой-то момент люди скажут: "Хватит". И чем больше памятников Пушкину и Булгакову снесут, тем быстрее это произойдет, потому что лишает смысла защищать то, что вчера называлось Украина, а сегодня стало одним большим концлагерем под брендом "Галичина", - считает Дубинский.