Американский пастор пошел к азербайджанцам-выходцам из Армении
В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) состоялась встреча с соучредителем Сети межрелигиозного соседства США, президентом Института глобальных вопросов и главным пастором церкви Northwood в Техасе Бобом Робертсом и вице-президентом Института глобальных проблем Джеймсом Ченом.
Как сообщает haqqin.az, на встрече американским гостям была предоставлена информация о проблематике Западного Азербайджана, о методичной и регулярной депортации азербайджанцев из Армении, уничтожении культурного наследия западных азербайджанцев, в том числе более 300 мечетей, дворцов, крепостей и караван-сараев, около 500 кладбищ.