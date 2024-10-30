USD 1.7000
EUR 1.8386
RUB 0.0174
Подписаться на уведомления
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет
Новость дня
Сотни миллионов ушли на канализацию и водоснабжение. Канализации нет. Денег тоже нет

Американский пастор пошел к азербайджанцам-выходцам из Армении

19:51 1711

В Общине Западного Азербайджана (ОЗА) состоялась встреча с соучредителем Сети межрелигиозного соседства США, президентом Института глобальных вопросов и главным пастором церкви Northwood в Техасе Бобом Робертсом и вице-президентом Института глобальных проблем Джеймсом Ченом.

Как сообщает haqqin.az, на встрече американским гостям была предоставлена информация о проблематике Западного Азербайджана, о методичной и регулярной депортации азербайджанцев из Армении, уничтожении культурного наследия западных азербайджанцев, в том числе более 300 мечетей, дворцов, крепостей и караван-сараев, около 500 кладбищ.

Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
21:56 9
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
20:01 2399
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
15:00 9855
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
20:57 339
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру обновлено 19:35
19:35 8532
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов все еще актуально
13:05 7657
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
18:50 1967
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
19:22 2115
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
17:19 3955
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 6148
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
17:33 988

ЭТО ВАЖНО

Индия поставит Армении 12 истребителей
Индия поставит Армении 12 истребителей
21:56 9
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом
Иванишвили не Шеварднадзе. Революция закончится торгом haqqin.az из Тбилиси
20:01 2399
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка
Cнос торговых прилавков возле бакинского рынка все еще актуально
15:00 9855
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
Министр здравоохранения Азербайджана рассказывает в Копенгагене о концепции «Единое здоровье»
20:57 339
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру
Президент Зурабишвили отказывается идти в прокуратуру обновлено 19:35
19:35 8532
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов
Идут аресты предпринимателей: недосчитали 147 миллионов манатов все еще актуально
13:05 7657
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
Резкое удешевление нефти за два дня. Ситуация стабилизировалась. Что дальше?
18:50 1967
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
В Нахчыване снова кумовство. Счетная палата передает эстафету прокуратуре
19:22 2115
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
Зеленский: «Россия победила в Грузии… Скоро заберет и Молдову»
17:19 3955
Смертельно больной Иран
Смертельно больной Иран что там у соседей
11:10 6148
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
Как Минздрав и TƏBİB готовятся к COP29
17:33 988
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться